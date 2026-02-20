Topschaatser Joep Wennemars had de grote droom om bij zijn debuut op de Olympische Spelen een medaille te bemachtigen. Zijn avontuur in Milaan eindigde echter in een enorme teleurstelling. Heel Nederland leeft met hem mee.

Wennemars kwam in Milaan op wel drie afstanden in actie, de 500, 1000 en 1500 meter. Hij trapte de Winterspelen af met het onderdeel waarop hij regerend wereldkampioen is en leek af te stevenen op een medaille.

Maar hij werd op de kruising van de 1000 meter gehinderd door zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen. Hij hield zich staande na de botsing maar verloor kostbare tijd, waardoor hij buiten de podiumplekken viel. Op de 500 en 1500 meter kon hij ook geen eremetaal bemachtigen. Op die laatste afstand reed hij ijzersterk, maar door de sensationele tijden van Ning Zhongyan, Jordan Stolz en Kjeld Nuis strandde hij op de vierde plek.

'Met lege handen, maar...'

Toch blikt hij positief terug op zijn Spelen via Instagram. Hij bedankt iedereen die hem gesteund heeft. "Nederland, dank voor de ongelofelijke hoeveelheid support die ik heb gevoeld tijdens deze Spelen", schrijft Wennemars. "Ik heb alles gegeven wat ik had. Met lege handen maar met een opgeheven hoofd ga ik naar huis."

Liefdevolle reacties

De schaatser van Team Essent krijgt veel liefde in de reacties op het bericht. Veel topsporters en bekende Nederlanders laten van zich horen. Voetballer Denzel Dumfries en BMX'er Niek Kiemann laten emoji's achter. Ook schaatsers Jenning de Boo en Beau Snellink reageren met hartjes. YouTuber Enzo Knol laat ook liefdevolle woorden achter: "Mega trots Joep, een echte strijder!"

Ook PSV-trainer Peter Bosz stak Wennemars een hart onder de riem. Dat deed hij op de presconferentie voor het duel met SC Heerenveen. "Het bijzondere aan de Spelen is natuurlijk dat ze er liefst vier jaar naartoe leven. Daarom leef je ook heel erg mee met Wennemars", zei hij.