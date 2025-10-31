Hij was jarenlang de bekendste schaatscoach van Nederland, maar is inmiddels wat buiten beeld geraakt. Toch is Gerard Kemkers nog lang niet uit de sport verdwenen. Hij traint de nieuwste generatie schaatsers, maar maakt zich ook zorgen om een ontwikkeling in de sport.

Als een van de boegbeelden van TalentNED begeleidt de oud-coach van onder anderen Ireen Wüst, Sven Kramer en Jochem Uytdehaage de grootste schaatstalenten van Nederland. Zodoende heeft hij nog een hoop contact met de KNSB, zo vertelt Kemkers in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Van een afstandje is hij dus nauw betrokken bij het wel en wee in de schaatswereld. En is hij bijzonder uitgesproken. Kemkers maakt zich in Nederland zorgen over de versnippering die plaatsvindt in de schaatswereld. "Misschien zijn we wel uit ons jasje gegroeid", stelt hij. "Door in de talentontwikkeling ook te kiezen voor de versnippering, terwijl we misschien niet de hoeveelheid talent hebben om dat te doen. Daar moeten we eens een grondige analyse over kunnen loslaten."

Problemen op ploegenachtervolging

Die versplintering zie je ook in de 'grote' schaatswereld. Er zijn veel commerciële schaatsploegen die apart trainen. Maakt dat het voor Nederland soms lastig om successen te boeken op bijvoorbeeld de ploegenachtervolging? "Dat is wel de conclusie die je moet trekken", vindt Kemkers.

De oplossing volgens Kemkers

Hij heeft er wel een oplossing op. "In mijn optiek is het niet zo ingewikkeld. Ga met elkaar trainen. Punt. Linksom of rechtsom: regel het! En natuurlijk snap ik dat de belangen soms anders zijn, maar de lessen die wij de afgelopen twintig jaar kunnen trekken zijn dat je met drie middelmatige schaatsers - en heel goed oefenen - wereldrecords kan rijden."

Van de zijkant vindt Kemkers het lastig om aan te wijzen hoe de KNSB of bondscoach Rintje Ritsma dat precies moeten aanpakken. "Ik zit niet aan die keukentafel, dus ik ken de dynamiek niet. Het is wel een enorme uitdaging om te borgen dat we op dat soort nummers, en dat geldt ook bij de junioren, dat we toonaangevend zijn."

Olympisch goud is lang geleden

En dat is op de Olympische Winterspelen, die in februari weer beginnen, al een tijdje geleden. In 2014 wonnen zowel de mannen als de vrouwen olympisch goud, maar de afgelopen twee edities slaagden de Nederlandse schaatsers daar niet in. Op de meest recente WK afstanden wonnen de vrouwen wel goud en grepen de mannen het brons.

Schaats Inside met Gerard Kemkers

In de meest recente aflevering van Schaats Inside is Gerard Kemkers te gast. De 58-jarige boekte als schaatser eind jaren '80 grote successen op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, maar is vooral bekend als schaatscoach. In zijn tijd bij de TVM-ploeg hielp hij onder meer Carl Verheijen, Jochem Uytdehaage, Sven Kramer, Ireen Wüst en Paulien van Deutekom aan prachtige resultaten. In Schaats Inside vertelt hij uitgebreid over die periode en geeft hij uitleg over wat hij nu zoal doet.