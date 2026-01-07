Het besluit van de KNSB om Marcel Bosker speciaal voor de ploegenachtervolging mee te nemen naar de Olympische Winterspelen deed flink wat stof opwaaien de afgelopen week. Bondscoach Rintje Ritsma wilde dinsdag met zijn team gaan trainen om zo goed mogelijk voor de dag te komen in Milaan, maar dat plan viel in de soep doordat Stijn van de Bunt ontbrak.

Van de Bunt plaatste zich bij het OKT enigszins verrassend voor de Spelen. Hij reed geweldig op de 5000 en de 10.000 meter en won dan ook beide afstanden. Hij zadelde bondscoach Ritsma echter wel met een probleem op, want door de prestaties van Van de Bunt was het direct duidelijk dat hij niet met zijn vaste team van Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink naar de Spelen zou kunnen. Het leek er zelfs op dat twee van hen zouden ontbreken, maar de selectiecommissie besloot anders.

Zij kozen ervoor om Bosker mee te nemen naar de Spelen en Tim Prins, die hoger op de matrix stond, thuis te laten. Dat besluit was omstreden doordat de Nederlandse mannen zich bij de World Cups dit seizoen niet konden mengen in de strijd om overwinningen.

De KNSB en Ritsma, die na het besluit zelfs doodsbedreigingen kreeg, zijn er echter van overtuigd dat Nederland in Milaan wel een medaille kan pakken. Daar zullen Bosker en Huizinga een team vormen met Van de Bunt. Jorrit Bergsma is de reserve.

Domper voor eerste training

Die ploeg reed echter nog geen enkele keer samen en De Telegraaf meldt dat de eerste trainingssessie dinsdag noodgedwongen zonder Van de Bunt werd gereden. Hij was ziek en kon dus niet meedoen. Dat juist Van de Bunt niet van de partij was, maakte het extra vervelend. Hij reed in tegenstelling tot de andere rijders nog geen enkele keer mee met de ploegenachtervolging.

Ritsma baalde er dan ook van dat hij nog altijd geen data van de sensatie van het OKT heeft. Ook Huizinga vond het jammer. "Doodzonde dit, want het wordt nu steeds moeilijker om samen te trainen. Ik zie het somber in, qua trainingen", vertelde hij tegen de krant.

Verschillende agenda's

Dat heeft er alles mee te maken dat de schaatsers bij vier verschillende ploegen rijden en ze dus allemaal een andere aanloop naar de Spelen kennen. Zo vertrekt Huizinga bijvoorbeeld met zijn ploeggenoten van Team Essent later deze week naar het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp in aanloop naar de Winterspelen.

Ook moet er rekening worden gehouden met de agenda van bondscoach Ritsma. Waar de vier rijders allemaal niet meedoen aan het EK afstanden in Polen komend weekend moet hij daar wel aanwezig zijn. Op dat toernooi rijden Louis Hollaar, Wisse Slendebroek en Kars Jansman overigens de ploegenachtervolging namens Nederland.

