De hele schaatswereld leek de voorbije periode mee te leven met Tim Prins. De schaatser van Team Reggeborgh leek zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar viel door de aanwijsplek van Marcel Bosker buiten de boot. Marianne Timmer denkt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat die klap flinke gevolgen heeft voor Prins.

Op de stelling de mentale klap voor Tim Prins dreunt nog maanden na is Timmers antwoord behoorlijk duidelijk. "Ja, want iedereen is nu met de Olympische Spelen bezig. Hij gaat die thuis kijken op de bank, dat is heel pijnlijk."

Marianne Timmer kent het gevoel

Timmer weet hoe het is. Ze was in 1994 een groot talent en won dat jaar de WK junioren. Uiteindelijk liep ze haar gedroomde deelname aan de Spelen van dat jaar mis. Dat kwam door een beslisssing van de schaatsbond, want die besloot om alleen de mannen af te vaardigen en de vrouwelijke schaatsers thuis te laten.

"Toen was ik een stuk jonger en had ik niet de kwaliteiten om op het podium te komen", weet Timmer nog. "Maar dan zit je te kijken en denk je: ja, ik had er ook rond kunnen rijden. Ik had ook met het team daar kunnen kijken." Uiteindelijk zou Timmer in 1998 (tweemaal) en in 2006 (eenmaal) goud winnen en daardoor een olympische legende worden.

Bericht aan Tim Prins

De schaatsgrootheid heeft daarom een warm advies voor Prins, die de voorbije dagen teleurgesteld reageerde op het nieuws. "Tim, mocht je ooit luisteren naar deze podcast, zorg ervoor dat je er over vier jaar bij staat. En dat ze nooit meer om je heen kunnen. Het lijkt nu heel ver weg, maar vier jaar vliegt ook zo voorbij. Focus erop en dan is 'ie héél zoet."

EK afstanden met Tim Prins

Prins komt dit weekend 'gewoon' in actie. Hij rijdt net als veel andere Nederlanders op de EK afstanden. Daar komen nauwelijks Nederlandse olympiërs in actie. Anna Boersma is de enige die zowel de EK rijdt, als de Spelen. Het toernooi in Polen duurt van 9 tot en met 11 januari.

