De Nederlandse mannenachtervolging is er niet in geslaagd om de finale bij de team pursuit te halen. In de halve finale reed het Oranje-trio een verdienstelijke rit, maar kwam tekort tegen Italië. De analisten van de NOS keken met veel interesse naar het onderdeel en waren onder de indruk.

Nederland reed tijdens de tijdrit de vierde tijd, waardoor het sterke gastland Italië de tegenstander was in de halve finale. Daarin moest Nederland het onderspit delven, al was de tijd iets beter dan een paar dagen geleden. Ook met de wederom nieuwe invulling van de ploeg. "Nederland heeft een maximale race gereden met deze opstelling", zo vindt Erben Wennemars. "De eerste vierhonderd meter was iets langzamer dan de tijdrit, maar ze konden daarna beter doorrijden."

'Maximale'

"Ze hebben het maximale eruit gehaald", zo vervolgt Wennemars. "Dat zie je ook in de tijd die een seconde sneller is." Ook voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert vond dat de Nederlandse mannen een goede rit reden. "De snelheid zat er goed in bij Nederland. De tussentijden waren steeds sneller. Het zijn echt mannen van de lange adem", zo zag Tuitert. "Ze moeten wel hard werken om op snelheid te komen. Dat breekt ze op het einde dan op. Huizinga kon op een gegeven moment niet meer duwen, want hij zat aan zijn taks."

Over de invulling van de ploeg was veel te doen. Bondscoach Rintje Ritsma koos er voor om Marcel Bosker te vervangen door Jorrit Bergsma. De analisten hebben gemengde gevoelens of dat voor de strijd om het brons weer moet veranderen. "Ze kunnen zeker nog een wissel maken, maar het moet dan wel echt sneller dan 3.40", zo stelt Wennemars.

Nieuwe opstelling

Irene Schouten is het daar deels mee eens. "De jongens hebben goed gereden. Vooral omdat het de eerste keer in deze samenstelling was. Dus ik zou het nog een kans geven", aldus Schouten over de invulling van de strijd om het brons. Ireen Wüst is het daar mee eens en vindt dat een uur hersteltijd voldoende is. "Het valt wel mee hoe snel de strijd om het brons wordt verreden. Ze hebben genoeg hersteltijd, zo laat de meest succsesvolle Nederlandse olympiër ooit weten. "Chris Huizinga had het moeilijk. Jorrit blijft altijd bij en blijft duwen, hij kan dus ook achteraan. Dus toch weer nieuwe opstelling voor de strijd om het brons straks."

"Ze moeten iets doen voor een bronzen medaille, want China zag er erg sterk uit", zo besluit Tuitert de analyse na de race. Rond 16.20 uur wordt de strijd om het brons afgewerkt. Tussendoor komen ook de vrouwen nog in actie.