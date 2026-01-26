Marcel Bosker heeft een opvallende onthulling gedaan over zijn deelname aan de Olympische Spelen. Om de verwachtingen zo laag mogelijk te houden heeft hij bewust nog 'geen moment gedacht' aan het belangrijkste toernooi van de afgelopen vier jaar.

De plaatsing van Bosker aan de Olympische Spelen was er een die niet onopgemerkt voorbij ging. De schaatser kreeg de voorkeur boven Tim Prins die zich qua tijd plaatste via het Olympisch Kwalificatietoernooi. De KNSB schatte de medaillekansen voor de team pursuit hoger in en dus mocht Bosker naar de spelen. Daar rijdt hij de 5000 meter en de team pursuit. Over twee weken start het grootste winterevenement van dit jaar in Milaan en Cortina d'Ampezzo, maar Bosker is er in zijn hoofd nog niet mee bezig.

'Dan hou je jezelf alleen maar voor de gek'

"Ik heb nog geen moment aan de Olympische Spelen gedacht", onthult Bosker in de Schaatspodcast van de NOS. "Als je er heel veel aan gaat denken, dan heb je hele hoge verwachtingen ervan. Ik wil het gewoon heel laag houden en ik ben gewoon aan het trainen om daar de beste wedstrijd te rijden. Alles daaromheen heb ik geen invloed op, dus waarom zou ik me daarmee bezig houden?"

Ook het visualiseren van een goed resultaat kan Bosker niets mee, omdat hij simpelweg nog niet weet hoe het er in Milaan uit gaat zien. "Dan hou je jezelf alleen maar voor de gek en maak je het mooier dan het is", vertelt de schaatser. Bosker verwacht bijvoorbeeld niet dat het ijs in Italië erg goed zal zijn en hij denkt dan ook niet dat er heel makkelijk snelle tijden gereden zullen worden.

Met alle internationale concurrentie is de kans op een medaille voor Bosker bij de 5000 meter niet groot. Schaatsers als Sander Eitrem, Timothy Loubineaud en Metodej Jilek lijken op dit moment de belangrijkste gegadigden bij die afstand. Bij de team pursuit hoopt de KNSB wel op een medaille. De bond nam Bosker mee voor dat onderdeel, omdat de kansen op een medaille daar groter waren dat Tim Prins had bij de 1500 meter.

