Schaatser Mats Siemons en ex-schaatsster Roos Markus vormen een koppeltje en daar maken ze op hun socials geen geheim van. Siemons heeft een reeks hartverwarmende afbeeldingen gedeeld.

De 23-jarige Siemons rijdt voor Team Reggeborgh. Op de site van het team wordt hij omschreven als "een enthousiaste schaatser, die goed uit de voeten kan op de sprintafstanden. Naast het schaatsen studeert de Amsterdammer Industrieel Design Engineering aan de Universiteit van Twente."

Roos Markus

Roos Markus (24) stopte in 2024 met schaatsen. Ze schreef toen op Instagram: "Ik schaats sinds ik 7 jaar oud ben. Ik heb er altijd van gehouden en ik wilde elke dag beter worden. Maar de afgelopen jaren verloopt mijn progressie niet zo voorspoedig als ik had gehoopt. Ik wil meestrijden om de grootste prijzen, maar nu lukt het niet meer om me voor de hele 100 procent in te zetten voor mijn sportieve carrière. Sporten heeft me veel gebracht, maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen."

Roos Markus is de jongere zus van wielrensters Riejanne en Femke Markus. Ze heeft een baan bij de afdeling marketing en communicatie van VolkerWessels Cycling Team.

Samen schaatsen

Met de foto's laat Siemons zien wat de twee zoal beleven. Zo liggen ze samen op het gras in een fraai berglandschap, geven ze elkaar een kus op een ijsbaan, slapen ze samen op een bank, lopen ze op straat van een binnenstad en zijn ze ook samen op de ijsbaan te bewonderen, waarbij Markus als vanouds een schaatspak heeft aangetrokken.

Kjeld Nuis

De post valt in de smaak bij flink wat topsporters. Onder meer schaatsers Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Jasper Krommenhoek, Michelle de Jong, Esmee Visser en Angel Daleman reageren vol liefde. Ook Roos Markus' zus Riejanne laat een berichtje achter. 'Schattig!', laat ze vol enthousiasme weten.

Olympisch Kwalificatie Toernooi

Siemons zal eind dit jaar bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi proberen een startbewijs te krijgen voor de Winterspelen in Milaan van februari 2026. Bij de NK afstanden van dit jaar werd hij op de 500 meter 13e en 15e. Op de 1000 en 1500 meter werd hij beide keren 11e. Wil hij naar de Spelen gaan, dan zal hij dus nog een paar plekken moeten stijgen.

