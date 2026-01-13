Nederlandse schaatser Rem de Hair beleefde een grote teleurstelling in aanloop naar het OKT. Toch ging hij daar van start op de 500 meter. Deze week deelt hij erg slecht nieuws. "Voor nu is dit nog even niet te bevatten."

De Hair kwam in aanloop naar het OKT hard ten val met een blessure tot gevolg. Toch was hij fit genoeg om te starten op het toernooi in Thialf. Hij reed de dertiende tijd in de eerste omloop van de 500 meter. Maar het herstel verloopt niet zoals gewenst. " Wow… Dit is niet het nieuws waar ik op gehoopt had…", schrijft hij op Instagram.

"Nader onderzoek heeft aangetoond dat ik mijn voorste kruisband heb afgescheurd, bot kneuzing en een scheurtje in mijn buitenste band heb opgelopen naar aanleiding van die val", vervolgt hij over zijn blessure. En dat heeft grote gevolgen. "Het betekent een per direct einde van mijn seizoen."

'Moet nog even indalen'

"Het betekent een intensief revalidatietraject om hopelijk volgend seizoen weer zo goed mogelijk in actie te kunnen komen", aldus de 25-jarige schaatser van Team Staan-CTS Group. "Voor nu is dit nog even niet te bevatten en zal het echt nog even in moeten dalen."

Toch probeert De Hair ook met een goed gevoel terug te kijken op het OKT. "Het positieve is wel dat ik zonder kruisband en ondanks veel instabiliteit in mijn knie wel al 35,2 heb gereden tijdens het OKT. Voor nu koop ik daar alleen helemaal niets voor en zal ik mijn stinkende best moeten doen om zo goed mogelijk terug te komen", besluit hij.

