Het is jullie vast niet ontgaan: het was de afgelopen dagen behoorlijk koud. Dat zorgde wel voor een bijzonder evenement: de eerste marathon op natuurijs van deze winter vond plaats in Winterswijk. Een routinier en een jongeling konden het hardst juichen.

Bij de mannen won immers Crispijn Ariëns. In Winterswijk was hij na 125 rondes de snelste op schaatsbaan De Witte Poorte. De ervaren Brabander troefde ondanks zijn 36 jaar zijn concurrenten uit de kopgroep af. Eerder in de wedstrijden hadden zij het peloton al op een rondje achterstand gezet.

Ariëns leek in eerste instantie de zege aan Hylke de Boer te moeten laten. Hij ging er in de laatste rondjes vandoor en was op weg naar de zege, maar viel toch volledig stil. Uiteindelijk won Ariëns voor Klaas Poortinga en Christian Haasjes.

Net terug van pretpark

De dag voor de race was nog niet eens duidelijk dat er geschaatst werd, en dus was Ariëns naar het Limburgse Sevenum gegaan met het gezin. "We gingen naar Toverland. Harstikke leuk, lekkere dag. Maar we waren wel laat thuis", geeft hij toe aan schaatsen.nl. Een dag later bleek dus dat hij 's avonds moest schaatsen. De brunch ging niet door. "Dan treedt er een soort automatisch schema in werkeing met alle dingen die ik op een wedstrijddag moet doen. Dat was nu ook zo."

Succes voor jonge Schilder

Bij de vrouwen won Sofia Schilder. Zij is pas negentien jaar en boekte zo een van de mooiste zeges uit haar loopbaan. "Ik heb er vaak dichtbij gezeten, maar ik ben echt blij dat het nu gelukt is. Ja, dit is echt een doel geweest, zoals nu het winnen van een tweede een doel wordt", laat ze weten aan schaatsen.nl. Voor die motivatie zorgt haar coach Jillert Anema wel. "Want Jillert zegt altijd dat één keer winnen geluk kan zijn, maar twee keer winnen niet."

Toppers zijn er niet bij

Veel grote namen ontbraken overigens op het natuurijs. Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff zijn in Thialf voor het olympisch kwalificatie toernooi (OKT) en hopen daar tickets voor de Olympische Winterspelen te verdienen. Elisa Dul was er ook niet bij, zij liep vorige week een dubbele breuk op hij een zware val op een training.

