Op tweede kerstdag wordt in Nederland de eerste marathon op natuurijs gehouden. De eer is wederom aan Winterswijk en de marathon valt daarmee samen met de eerste dag van het Olympisch Kwalificatietoernooi voor de langebaanschaatsers.

Op de ijsbaan WIJV in Winterswijk zal om vrijdag 18:00 uur het startschot worden gegeven voor de race van de vrouwen. Die rijden tachtig ronden over het natuurijs. Vorig jaar werd de eerste editie van de schaatsmarathon buiten gewonnen door Marijke Groenewoud. Zij zal haar titel dit jaar echter niet kunnen verdedigen, aangezien zij het de komende dagen het OKT zal rijden in Thialf. De mannen gaan om 19:30 uur van start en zij zullen tussen de 100 en 125 rondjes over het natuurijs snellen.

Feestelijk besluit

Rond middernacht op eerste kerstdag werd besloten dat het ijs dik genoeg is om de eerste marathon op te organiseren. "De ijsvloer is overal dik genoeg, variërend van 3,2 tot 3,7 centimeter", zo vertelde ijsmeester van de KNSB Geert-Jan Muskens aan Schaatsen.nl. "We hebben minimaal drie centimeter nodig voor een wedstrijd, dus dit is ruimschoots voldoende. Op dit moment staan de sproei-installaties nog steeds aan, en mij is verzekerd dat er vannacht hard wordt doorgewerkt. De verwachting is dat de dikte vrijdagochtend meer dan vier centimeter zal zijn. Het is een prachtplaat die hier ligt, met een goede boarding om de baan."

Opnieuw de primeur

Daarmee krijgt Winterswijk ook dit jaar weer de primeur voor het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Vorig jaar ging de eer ook al naar de stad en ook in 2025 bleef de organisatie in Winterswijk de collega's uit onder andere Burgum en Haaksbergen voor.

Winnaar bij de mannen

Vorig jaar werd bij de vrouwen Groenewoud tot winnares gekroond, bij de mannen wist Harm Visser de winst te pakken. Het is nog niet bekend of hij ook dit jaar mee zal doen aan de editie in het Gelderse Winterswijk. Een flink aantal namen kunnen sowieso af worden geschreven, omdat die op de startlijst staan van het OKT en daar zullen strijden voor een ticket naar Milaan voor de spelen in februari.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.