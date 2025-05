Nederlandse schaatskampioen hakt na 'brainstormsessie' knoop door en gaat solo verder

Schaatser Marwin Talsma (27) had een matig seizoen, waarna de samenwerking tussen de Fries en Team FrySk werd beëindigd. Vervolgens had de stayer een tijdje nodig om na te denken over zijn volgende stap. Hij is eruit: Talsma gaat solo.

Tijdens een familievakantie in Spanje hakte Talsma de knoop door. Makkelijk ging het niet: "Je kunt het beter een doorlopende brainstormsessie noemen", zegt hij tegen Schaatsen.nl.

Pro Team Calgary

Het was wel degelijk een optie om aansluiting te zoeken bij een ander team. Zo kreeg hij een aanbieding van schaatstrainer Bart Schouten, die een nieuw team heeft opgericht: Pro Team Calgary. Het sprak hem op zich aan: "Het concept, de visie van Bart, het team: alles was tiptop in orde. Alleen, het feit dat we in een heel belangrijk jaar zitten, vond ik te zwaarwegend om dit uit te proberen."

Daarom richtte hij zich tot een oude bekende: Oege Ferwerda. In het verleden was hij assistent van Siep Hoekstra, in de tijd dat laatstgenoemde trainer was van Talsma. "Een kijk van buitenaf kan geen kwaad en bovendien heeft Oege veel technisch inzicht. Hij weet hoe hij moet omgaan met atleten en kent me", legt Talsma uit.

'Doen met wat je hebt'

Niet aansluiten bij een team betekent ook dat er niet automatisch een groep specialisten voor Talsma klaarstaat. "Normaal gesproken heb je in een commerciële ploeg een heel team van trainers, medische mensen en fysio’s om je heen", beseft hij. "Nu krijg ik te maken met twee mensen. Ach, je moet het doen met wat je hebt en kunt krijgen."

Kampioen op de 10 kilometer

Talsma duikt sinds 2016 op bij de nationale toernooien, zowel bij de NK allround als NK afstanden. Zijn piek was de gouden plak op de 10.000 meter bij de NK afstanden 2021. Jorrit Bergsma dacht toen voor de 7e keer goud te claimen, maar de jury riep Talsma uit als winnaar en zette Bergsma terug na een discutabele wissel. Patrick Roest zat naar het einde van zijn rit toe helemaal kapot en schoof nog een plekje op. Hij werd 2e.

Op die afstand was Talsma bij de NK afstanden ook nog goed voor driemaal brons. Zijn beste eindklassering bij de NK allround was plek drie in 2021. Hij won destijds de 10.000 meter in het allroundtoernooi.