Het eerste grandslamtoernooi van het jaar krijgt steeds meer vorm. Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) is de loting verricht. Dus weten Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens wie ze treffen in de eerste ronde.

Griekspoor speelt tegen een jonge Amerikaan, terwijl Lamens het juist tegen het vriendinnetje van de Nederlander opneemt. Lees hieronder alles over hun loting:

Jesper de Jong tegen kersvers toernooiwinnaar

Vooral voor Van de Zandschulp en De Jong wacht een lastige opgave. Laatstgenoemde speelt tegen de Russische nummer 11 van de wereld Daniil Medvedev. De markante tennisser stond drie keer in de finale in Melbourne: in 2021, 2022 en 2024. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Dat geldt zeker bij Medvedev, die in 2025 maar één wedstrijd won op alle grand slams en een desastreus jaar kende.

Wel reist de Rus met aanzienlijk meer vertrouwen naar de Australian Open af dan De Jong. Onlangs schreef Medvedev de Brisbane International op zijn naam. Daarmee eindigde hij een lange droogte; het was zijn eerste gewonnen ATP-toernooi sinds mei 2023. De Jong verloor op zijn beurt direct zijn eerste partij van 2026 tegen de Canadees Gabriel Diallo op de Hong Kong Open. Vervolgens ging hij ook direct onderuit in het kwalificatietoernooi van de ATP Adelaide.

Botic van de Zandschulp loot ook geplaatste speler

Botic van de Zandschulp is wel al van de hatelijke nul af qua overwinningen. Hij boekte in zijn eerste partij van de ATP Hong Kong een zege op de Duitser Jan-Lennard Struff, vervolgens was Aleksandr Bublik uit Kazachstan hem de baas. Net als De Jong speelt Van de Zandschulp tegen een geplaatste speler: Brandon Nakashima. Dat is de nummer 29 van de wereld, de Amerikaan is als 27e geplaatst.

Ook bij Nakashima zal het vertrouwen groot zijn. Hij bereikte de finale van de Brisbane International, waarin hij uiteindelijk verloor van Medvedev. Wat wel in het voordeel spreekt van Van de Zandschulp: hij won de tot nu toe enige ontmoeting in 2022.

