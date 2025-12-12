Nederlandse topschaatsster Isabel Grevelt verraste tijdens de World Cup-wedstrijden dit seizoen al op de 1000 meter. In Hamar kon ze zichzelf voor het eerst ook laten zien op de 500 meter, na afmeldingen van Jutta Leerdam en Angel Daleman. Dat deed ze met succes.

Grevelt kwam in actie in de B-groep bij de World Cup in Hamar. Ze werd toegevoegd aan de selectie op de 500 meter na afmeldingen van Jutta Leerdam en Angel Daleman op die afstand. Ook Suzanne Schulting mag daarom meedoen op de kortste sprintafstand in Noorwegen. Zij start later op vrijdag in de A-groep.

De 23-jarige Grevelt deed meteen goede zaken. Ze werd derde in de B-groep met een tijd van 38.57. Daarmee verdient ze 21 punten voor het klassement. De Canadese Carolina Hiller-Donnelly (38.49) en Deense Sofia Thorup (38.55) waren nog iets sneller op het tweede niveau.

De 23-jarige Grevelt verraste dit seizoen al op de 1000 meter met een tweede plek op de World Cup in Calgary. Ze belandde afgelopen zomer bij Team Staan, waar ze wordt gecoacht door de net gestopte Hein Otterspeer, en rijdt sindsdien beter dan ooit. "Ze heeft daar een stukje rust gevonden en dan komen de resultaten weer boven drijven", merkte Marianne Timmer op in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat is voor haar zelfvertrouwen een boost die ze echt nodig had."

Bij de mannen reed Stefan Westenbroek in de B-groep. Hij werd daar tweede met een tijd van 34.87 achter de Poolse Piotr Michalski.

A-groep

In de A-groep zijn vrijdagavond bij de vrouwen alle ogen gericht op Femke Kok. Zij werd in maart nog wereldkampioen op de 500 meter in Hamar. Naast Kok en Schulting komen ook Anna Boersma en Marrit Fledderus in actie op het hoogste niveau.

