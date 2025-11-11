De Nederlandse schaatstoppers zijn afgereisd naar Salt Lake City voor de eerste World Cup van het jaar. Daar krijgen de vrouwen concurrentie van een zeer opvallend trio.

Er doen namelijk Russische schaatsers mee aan de World Cup. Dat is voor het eerst in ruim drie jaar, toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Er reizen drie vrouwen (en één reserve) af naar de Verenigde Staten. Dat zijn niet de grote namen van weleer, maar de nieuwe talenten.

Angelina Golikova, Natalia Voronina, maar ook Pavel Kulizhnikov en shorttracker Semyon Elistratov mogen nog altijd niet meedoen aan internationale wedstrijden. De internationale bond keurt sommige Russische atleten af als zij de militaire operatie steunen of onvoldoende dopingcontroles kunnen laten zien.

De Russische deelneemsters

Wie doen er dan wél mee? Dat zijn Aleksandra Sayutina (24), Anastasija Semenova (21) en Kseniya Korzhova (21). En zij komen alleen om te schaatsen, want contact met de media is verboden. De Nederlandse toppers hoeven weinig strijd van de Russen te verwachten, want zij rijden allemaal middelmatige tijden. Korzhova is wel de nationale allroundkampioene.

De 28-jarige Daria Kachanova won de 500 en 1000 meter in eigen land, maar is uitgesloten van deelname. Ook aan de Olympische Spelen, straks in februari 2026. Zij deed een poging om dat besluit ongedaan te maken, maar tevergeefs.

'Waarom zouden we anderen zien winnen?'

Svetlana Zhurova vroeg zich daarom af of het nog de moeite waard is om de Olympische Spelen op Russische televisie uit te zenden. De olympisch kampioene op de 500 meter in Turijn zei bij Sport24: "Alles zou moeten afhangen van de toelating van onze atleten. Misschien is het logisch alleen de evenementen te tonen waar onze atleten aan meedoen, maar de rest niet."

"Wanneer het aantal toegelaten sporters niet verandert, is het terecht de Spelen niet in Rusland uit te zenden. Welk belang hebben wij bij de prestaties van anderen? Voor veel mensen zal het uitzenden van de Olympische Spelen op televisie irritant zijn, omdat die van ons er niet meer zullen zijn. Waarom zouden we anderen zien winnen? Waar is de spanning?"