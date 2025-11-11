Topschaatsster Joy Beune was bang dat ze de NK afstanden helemaal alleen moest kijken vanaf de bank. Ze was zo ziek dat ze zelf niet op het ijs kon staan in Thialf, maar kon ook geen steun van haar vriend Kjeld Nuis verwachten. Hij reed een puike opening van het seizoen, terwijl Beune ziek op de bank lag. Maar gelukkig was ze niet alleen.

Beune was zo ziek, dat ze niet eens kon eten. De griep had haar flink te pakken. Ze voelde zich ontzettend zielig, maar kreeg gezelschap van haar eigen ouders én die van Nuis. Dat vertelt ze in gesprek met De Telegraaf. De ouders van Nuis sliepen bij Beune en haar vriend in huis.

'Fijn om niet helemaal alleen te zijn'

"Ze hadden heel lief soep voor me meegenomen, al kreeg ik geen hap door mijn keel. Ik vond het fijn om niet helemaal alleen te zijn en samen op televisie de wedstrijden te volgen. Voor mij was het hoogtepunt natuurlijk dat Kjeld goud won op de 1500 meter. Ik ben megatrots op hem. Hij staat er iedere keer weer op het moment dat het moet. Daar zit echt een goede kop op.”

Gedoe

De 1500 meter reed Beune op de eerste dag nog wel én plaatste ze zich op eigen kracht voor de eerste wereldbeker van het seizoen, maar de 3000 en 5000 meter moest ze aan zich voorbij laten gaan. Na de NK afstanden kreeg ze goed nieuws van de KNSB, met een aanwijsplek op de langste afstanden voor de World Cup in Salt Lake City komend weekend. Al weet zij ook dat het altijd gedoe oplevert.

Merel Conijn

Al viel het gedoe dit keer wel mee, zeker over de persoon van Beune. Dat zij een aanwijsplek zou krijgen als regerend wereldkampioene, werd al wel verwacht. Dat het ten koste ging van Merel Conijn, de winnares op de NK afstanden bij afwezigheid van Beune, was een groter verhaal. Voor de schaatsster van Albert Heijn/Zaanlander passen de World Cups aan de andere kant van de wereld niet in haar schema, waardoor Beune niemands plek écht inpikt.

'Ik hoef me niet te verdedigen'

Toch krijgt Beune ook nu kritiek over zich heen. Het is namelijk voor het tweede jaar op rij dat ze via een aanwijsplek naar de World Cups mag. Ook in 2024 opende ze het seizoen met ziekte en kreeg ze het verwijt niet onder druk te kunnen presteren en de opening van het seizoen niet serieus te nemen. Ze krijgt de kritiek zelf ook mee.

"Eigenlijk vind ik dat ik me helemaal niet hoef te verdedigen. Ik kan toch moeilijk online een foto plaatsen van het moment dat ik aan het overgeven ben? Ik heb vaak genoeg laten zien dat ik goede wedstrijden kan rijden wanneer er heel veel spanning en druk op staat."

