Femke Kok blonk vrijdagavond weer eens uit op het ijs. De topschaatsster reed een baanrecord op de 500 meter tijdens de World Cup in Hamar. "Super mooi", zegt ze na afloop van de chaotische race.

De start van de schaatsavond in Noorwegen liet lang op zich wachten. Er waren namelijk problemen met het startpistool. Alle schaatssters moesten terug naar binnen en de start werd uitgesteld. Toch hield Kok het hoofd koel en reed ze een baanrecord van 37.05, twee tienden onder het oude baanrecord van Nao Kodaira.

"Een baanrecord, dat is supermooi", zegt Kok na de race tegen NOS. "Zo chaotisch heb ik het nog nooit meegemaakt. Het begon natuurlijk dat het startpistool het niet deed. Dus uiteindelijk startte ik pas vijftig minuten later dan gepland."

'Er kan van alles gebeuren'

En uiteindelijk reed haar directe tegenstander Erin Jackson ook niet voor de winst, vanwege een blessure. "Dus ik moest het alleen doen", vervolgt de schaatsster van Team Reggeborgh. "Alleen maar mooi dat het met zulke omstandigheden ook goed gaat. Er kan altijd van alles gebeuren." Ook straks op de Olympische Spelen.

OKT

Voor het zover is zal ze zich eerst moeten plaatsen voor de Winterspelen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand. "Stiekem vond ik het wel een mooie uitdaging. En ik wist ook dat dit mijn laatste 500 meter voor het OKT is. Dus ik wilde gewoon een goede rijden. Ik ben heel blij met dit baanrecord."

Concurrenten Jutta Leerdam en Angel Daleman kozen ervoor om de World Cup in Hamar over te slaan. Kok reed daar alleen de eerste 500 meter. "Het pastte in ons schema, waar we met het team voor hebben gekozen." De tweede 500 meter slaat ze wel over. "Dan kan ik zondag al lekker naar huis. Dan ben ik wat eerder thuis en kan ik daar lekker trainen. In principe voegt die tweede 500 niets toe voor mijn training voor het OKT."

