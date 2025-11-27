Sven Kramer raakte afgelopen weekend na liefst achttien jaar zijn baanrecord op de 5000 meter in Calgary kwijt. Het ging bij de World Cup zo hard dat er direct vier mannen onder de oude toptijd doken. 'Bizar', aldus voormalig topschaatsster Marianne Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Dat het niveau op de 5000 meter dit jaar heel hoog ligt, was al duidelijk na het verrassende wereldrecord van Timothy Loubineaud in Salt Lake City. In Calgary was dat opnieuw het geval, want de Fransman reed daar sneller dan het oude baanrecord van Kramer, maar eindigde slechts als vierde. De Amerikaan Casey Dawson won voor Sander Eitrem en Ted-Jan Bloemen. Zij waren allemaal dus ook rapper dan de oude toptijd van de Nederlandse schaatslegende.

"Dan denk ik weleens bij mezelf: waar gaat dit naartoe?", zegt Timmer in de podcast. "Destijds met Sven dacht ik al: dit is zo hard, daar gaat bijna niemand meer onderdoor. Toch heb je elke keer weer een groep mensen die opstaan en nog harder gaan."

Dat er direct vier rijders onder de oude toptijd van Kramer doken, noemt Timmer 'bizar': "Het niveau is heel hoog. En nu zie je ook dat die Fransman vierde werd terwijl hij een wereldrecord in Salt Lake reed. Dus het is stuivertje wisselen."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

'Toch leuk als jouw naam erachter staat'

Kramer moet dus afscheid nemen van zijn record en Timmer weet zelf hoe het is om uit de boeken gereden te worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld met haar wereldrecord op de 1500 meter en stiekem vond ze dat toch jammer.

"Een beetje wel, want het is wel leuk om een wereldrecord te hebben natuurlijk. Aan de andere kant is ook weer gaaf dat het weer verbroken wordt. Maar het is toch leuk als jouw naam daarachter staat."

