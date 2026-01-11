Tim Prins werd zondag derde op de 1500 meter bij de EK afstanden, het onderdeel waarop hij de Olympische Winterspelen misliep. Dat was een grote teleurstelling, maar de schaatser put hoop uit zijn bonzen race in Polen.

Prins werd derde achter Peder Kongshaug en Vladimir Semirunniy met een tijd van 1:46.61. "Best wel goed", zegt hij na afloop bij NOS over zijn gevoel na de race. "Hier kan ik wel verder mee."

"Dit is wel een rit die, ik zou bijna zeggen Olympische Spelen-waardig is", vervolgt hij met een cynisch lachje. Prins reed vrijdag al op de 1000 meter en won daar het zilver. Toen voelde hij zich nog een 'slappe dweil' na de inspanning op het OKT. "Die rustdag gisteren heeft me echt wel goed gedaan. Vrijdag was de tank helemaal leeg. Gisteren merkte ik dat het best wel weer oké voelde. Dat ik dan dit eruit trek... Ik had ook een best moeilijke rit met mijn tegenstander. Daar mag ik wel tevreden mee zijn."

'Met mijn omstandigheden...'

De schaatser van Team Reggeborgh wil niet spreken van een uitmuntende race. "Maar de jongens die voor me staan gaan ook hoge ogen gooien straks in februari. Kongshaug is regerend wereldkampioen, Semirunniy is in de vorm van zijn leven. Met mijn omstandigheden is het helemaal niet slecht", blijft hij positief.

Lastige kruising

Prins liet wel wat tijd liggen bij zijn laatste kruising in zijn rit tegen Gabriel Odor. "Ik denk dat hij wel heel ver achter lag, maar ik val natuurlijk een beetje stil daar. Dit kon eigenlijk echt niet. Hij mag van geluk spreken dat ik hem er niet uit knikker, denk ik", zegt Prins daarover. "Ik moest echt inhouden, maar dat was mijn eigen keuze overigens hoor. Je kan ook voor jezelf gaan en er voor langs. Ik hoopte dat hij iets meer snelheid had. Dat viel eigenlijk ook een beetje tegen. Ik mag blij zijn dat Kongshaug er nog voor zit. Anders had ik hier echt de Europese titel laten liggen. Dat scheelt zeker wel die tiende naar Semirunniy."

Wat is deze plak dan waard voor de 22-jarige? "Ja, de Nederlanders zijn er natuurlijk niet. Daar wil je het liefst mee concurreren. Dat is nou eenmaal zo. Maar Kongshaug is gewoon regerend wereldkampioen, Semirunniy is ook super goed. Dus ik hoef me daar niet voor te schamen."

