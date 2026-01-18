De Nederlander Harm Visser won al vaak genoeg een wedstrijd, maar dit weekend was het voor hem wel op een heel bijzondere manier raak. De 22-jarige schaatser van Team Essent boekte een zege op een wijze die 'al heel lang op zijn verlanglijstje stond' en was daar natuurlijk zeer blij mee.

In Alkmaar vond zaterdagavond de Daikin Marathon Cup 10 plaats. Visser was in zulke races al regelmatig succesvol en dat was dit weekend niet anders. Het enige verschil: hij hoefde er ditmaal niet voor te sprinten. "Het was heel raar", verklaarde Visser na de race aan Schaatsen.nl. Visser kwam immers solo over de streep en hoefde op de laatste meters niet meer af te rekenen met de concurrentie. Dat had hij in de rondes daarvoor al gedaan.

Solo over de finish was een droom

Het was even wennen, maar tegelijkertijd ook wel heel leuk. Een keer solo over de finish komen was iets waar Visser al een tijdje van droomde. "Als je een sprint wint, ben je ook wel de beste, maar dit is toch anders. Ik vond het echt geweldig om een keer dat hele peloton op een ronde te zetten en alleen over de streep te komen. Ja, dat was wel een soort van droom. Ik heb er echt van genoten, ook onderweg al."

Ook succes tijdens Alternatieve Elfstedentocht?

Visser won dus in Alkmaar en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen. Mogelijk komt daar nog een fraaie overwinning bij. Visser reist namelijk af naar de Weissensee, dat de komende weken in het teken staat van de Alternatieve Elfstedentocht. Visser boekte in zijn carrière zoals gezegd al een hoop fraaie zeges. Niet alleen in het marathoncircuit, maar ook in kortere wedstrijden. Zo werd hij in 2023 Nederlands kampioen op de mass start.

