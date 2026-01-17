Evi Gelling kreeg zaterdag bij de tiende marathon voor de Daikin Marathon Cup de zege zo ongeveer cadeau. De 22-jarige schaatsster van team Okay-Vreugdenhil Dairy Foods reed echter rond met een soort geheim: ze stopt na dit seizoen.

In Alkmaar kreeg Geling van het marathonpeloton een ronde voorsprong in de schoot geworpen. Na 60 van de 80 te rijden rondjes op IJsbaan De Meent demarreerde Geling uit het peloton, zonder dat ze er veel moeite voor moest doen. Het peloton vond het wel best.

Raar

Tegen Schaatsen.nl zegt ze: "Dat was meer tactisch, met het idee dat er dan iemand achter me aan de bak moest. Maar ik hoorde al snel mijn ploegleider roepen dat ik honderd meter had en even later kijk ik zelfs het peloton in de rug."

Binnen vijf omlopen had Geling de meute weer ingehaald en was haar ronde voorsprong een feit. Om een of andere reden was het tempo er totaal uit bij het peloton. "Ik vond het zelf ook raar", zegt de winnares. "Ik vroeg me onderweg al of waarom het zo ging. Gunden ze het mij heel erg of zo? Ik heb geen idee."

Gescheurde banden

Maar waarom heeft ze besloten om er na dit seizoen een punt achter te zetten? Dat heeft te maken met een val, vorig seizoen, toen ze lichamelijke schade opliep doordat haar enkel klem kwam te zitten in de kussens. "Alle banden in mijn linkerenkel waren gescheurd", verklaart ze.

"Ik heb heel lang gerevalideerd, maar ik houd er last van. Ik kan er op zich wel goed mee schaatsen, maar ik kan gewoon niet meer op hoge snelheid een bocht rijden. Eigenlijk is de blessure een beperking geworden. Daardoor kan ik gewoon niet rijden zoals ik wil rijden, en ben ik voor mijn gevoel niet meer dan pelotonvulling. Dat wil ik niet."

Bijzonder

Geling deed als juniore ook mee aan Nederlandse kampioenschappen op de langebaan. Het jaar voordat ze de noodlottige val maakte had ze een stevig stijgende lijn te pakken. Maar: "Na die val en de revalidatie ben ik nooit meer de oude geweest."

En uitgerekend na haar eerste zege kondigt ze aan te stoppen. "En dan sta ik hier opeens voor het eerst als winnaar van een wedstrijd. Dat is wel heel bijzonder."