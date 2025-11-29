Dit weekend wordt meer duidelijk over de ijsbaan waar in 2026 bij de Olympische Winterspelen het langebaanschaatsen wordt gehouden. Junioren en neo-senioren rijden een World Cup in het Milano Speed Skating Stadium.

Op de plek waar nu een schaatsbaan ligt worden normaliter congressen en evenementen gehouden. Voorheen organiseerde de schaatsbond ISU in het jaar voorafgaand aan de Olympische Winterspelen een groot evenement om schaatsers en begeleiders te laten wennen aan de omstandigheden.

Dat is ditmaal niet het geval. Dus zullen de junioren en neo-senioren hun ervaringen van dit weekend in Milaan moeten delen met hun oudere landgenoten.

Goud voor Nederland

Zaterdag stonden er voor de junioren en neo-senioren bij beide geslachten drie nummers op het programma: 1000 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging.

Op enkele afstanden was er Nederlands succes. Zo won Meike Veen de 1000 meter bij de neo-senioren en deed Kayo Vos dat bij de mannelijke neo-senioren. Eerder maakte Vos een video over de schaatsbaan, waarin hij het vergeleek met natuurijs, omdat het zo lekker kraakt.

Barbora Sábliková

In Milaan rijdt overigens een schaatsster rond met een bekende achternaam: Barbora Sábliková. Ze is een halfzusje van schaatslegende Martina Sablikova. Haar vader kreeg Barbora met een andere vrouw dan de moeder van Martina. Ze is 15 jaar en reed mee op de team pursuit namens Tsjechië bij de junioren.

Weer succes voor Chloé Hoogendoorn

Voor Chloé Hoogendoorn lag er zilver in het verschiet op de 1000 meter voor junioren. Een weekend geleden was Hoogendoorn nog actief in Calgary, waar ze bij de tweede World Cup van het seizoen een duo vormde met Wesly Dijs. Ze wonnen de mixed relay in een wereldrecord.

Hoogendoorn reed in Calgary geen individuele afstand, maar werd speciaal voor het teamonderdeel ingevlogen. Zij verving Angel Daleman, die normaal gesproken de mixed relay rijdt met Dijs. Dat leverde het duo een mooie bonus op, want sinds deze zomer beloont schaatsunie ISU rijders na een wereldrecord. Op de mixed relay krijgen beide schaatsers naast een ring ook nog eens 5.000 dollar, dat is omgerekend zo'n 4350 euro.

