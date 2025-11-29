Het Nederlandse publiek heeft bij de World Cup shorttrack in Dordrecht zaterdag enkele keren kunnen juichen. Zo wonnen de vrouwen de aflossing en was er een fijne strijd op de 1500 meter tussen Jens van 't Wout en zijn rivaal Wiliam Dandjinou uit Canada.

Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Diede van Oorschot bleven in de Sportboulevard bij de aflossing het Italiaanse team voor. Het brons ging naar de Verenigde Staten.

Het was de tweede zege op rij op de aflossing voor Nederland in de World Tour. Vorig weekend was de formatie van bondscoach Niels Kerstholt, die toen uit dezelfde vier shorttracksters bestond, de beste in Gdansk in Polen. De Oranje-vrouwen waren bij de twee eerdere wedstrijden uit de World Tour dit seizoen als tweede en als vierde geëindigd.

Jens van 't Wout

Shorttracker Jens van 't Wout is als vijfde geëindigd op de 1500 meter van de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht. Hij bood lang goed partij aan de Canadese favoriet William Dandjinou en lag in winnende positie, maar moest zich gewonnen geven toen hij bijna ten val kwam. Dandjinou schreef de wedstrijd op zijn naam.

Tegenover Schaatsen.nl verklaarde Van 't Wout dat hij materiaalpech had en daardoor uit balans raakte. "Volgens mij kwam ik toen met mijn schoen op het ijs en schoot ik met mijn punt erin, maakte echt een hap in het ijs, toen was ik helemaal de weg kwijt", zei hij. "Ik had misschien door kunnen rijden, maar het was klaar. Ik baalde, want het was zo'n mooie show, zo'n mooi gevecht. Het ging alleen tussen hem en mij, de rest telde niet mee. Als dit niet was gebeurd, had ik gewoon gewonnen."

Mannen bij de aflossing

Bij de mannen plaatste het Nederlandse team zich overtuigend voor de finale van zondag. Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons eindigden in hun halve finale als eerste. Hongarije werd tweede en is daarmee ook door naar de eindstrijd. Uit de andere halve finale kwalificeerden China en Italië zich voor de finale. Vorig weekend werd Oranje in Gdansk gediskwalificeerd in de finale op de aflossing.

Reageer en praat mee!