De spanning is in de schaatswereld om te snijden. Vanaf volgende week barst de strijd om tickets voor de Olympische Winterspelen los in schaatstempel Thialf. Een aantal schaatsers zijn natuurlijk favoriet om zich te plaatsen, maar enkele anderen hopen op een daverende verrassing. Daar is Merijn Scheperkamp er een van. Al ziet hij dat de concurrentie een ongeloofijke ontwikkeling doormaakt.

Niet iedereen weet het meer, maar Scheperkamp was er in 2022 al bij. De 25-jarige topsprinter zorgde op het OKT voor de Spelen van Beijing voor een enorme stunt door de 500 meter te winnen en zo af te reizen naar China. Daar eindigde hij op de kortste schaatsafstand als twaalfde.

Ingehaald door Jenning de Boo

De tijden zijn inmiddels veranderd, want Scheperkamp - twee jaar geleden nog Europees kampioen - is niet meer de grootste sprinter van het land. Dat is nu natuurlijk Jenning de Boo. En met namen als Stefan Westenbroek, Joep Wennemars en Sebas Deniz is de concurrentie moordend. Scheperkamp is geen slechtere schaatser geworden, maar de anderen hebben simpelweg enorme stappen gemaakt.

Dat ziet hij in gesprek met Schaatsen.nl zelf ook. "Ik zit een beetje vast op mijn niveau van toen. Ik blijf hangen in die tijden", valt hij met de deur in huis. Hij is niet heel veel sneller geworden en moet dus boven zichzelf uitstijgen om op het OKT hoge ogen te gooien.

Misschien vier jaar wachten

Dat weet Scheperkamp zelf maar al te goed. Hij probeert zichzelf op te peppen voor het ultieme examen in de laatste week van dit kalenderjaar. "Als ik hier volgende week 34,2 schaats, dan verbeter ik mezelf en zou ik heel tevreden moeten zijn. Rijden er echter twee of drie harder, dan is het nog steeds erg frustrerend, omdat ik weer vier jaar om wachten om een olympische 500 te kunnen rijden."

Volgende week weten we of hij op het juiste moment kan pieken voor een ticket naar Milaan. Scheperkamp denkt dat er bij hem meer in zit dan wat hij de afgelopen jaren liet zien. En mede door de stormachtige ontwikkeling van De Boo blijf de schaatser van Team Essent vol ambitie. "Hij is inderdaad een mooie graadmeter. Jenning is niet de nummer 1 van de 500 meter. Dat is Stolz voor mij. Maar goed, hij zit er dicht op en kan hem uitdagen. Dat is iets waar ik ook naartoe wil werken."

Het OKT in Thialf

Het OKT vindt vanaf komende donderdag (26 december) plaats. Vijf dagen lang, tot en met dinsdag 30 december, kunnen schaatsers zich in Thialf kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daarvoor heeft de schaatsbond KNSB een zogeheten matrix in het leven geroepen. Aan de hand van dat schema weten schaatsers welke prestatie ze moeten neerzetten om zeker te zijn van een ticket voor Milaan.

