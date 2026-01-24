Het worden drukke weken voor Stijn van de Bunt. De jonge Nederlandse schaatssensatie komt op de Olympische Spelen van Milaan op maar liefst vier onderdelen in actie. Dit weekend is hij actief op de World Cup in Inzell, waar hij op zijn geliefde 5000 meter ondanks een prima tijd een andere Nederlander voor zich moest dulden.

Van de Bunt rijdt in Milaan de 5000 meter, de 10.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. De pas 21-jarige was op het olympisch kwalificatietoernooi dé sensatie met de winst op de 5000 en 10.000 meter. Daardoor is hij op de lange afstanden misschien wel de schaatshoop van Nederland.

Met nog twee weken tot het begin van de Spelen is de World Cup in Inzell de laatste test voor de schaatsers. De 10.000 wordt er niet verreden, maar de 5000 meter wel. Daar moest Van de Bunt zich al vroeg melden in de B-groep, die buiten het zicht van veel supporters en camera's werd verreden.

Nederlanders in vorm

Hij werd derde in Duitsland met een tijd van 6:11.97. Zijn landgenoot Marcel Bosker, die een aanwijsplek kreeg voor de ploegenachtervolging, liet ook zien in vorm te zijn. Hij was met 6.11.67 ietsje sneller van Van de Bunt en doet zo het nodige vertrouwen op richting Milaan. Daar zal hij naast de ploegenachtervolging ook de 5000 meter rijden.

De winst in de B-groep ging naar de Italiaan Riccardo Lorello. Hij was met 6:09.33 duidelijk de snelste. Beau Snellink, die op het OKT duidelijk te kort kwam, eindigde als negende. Later vanmiddag komen Jorrit Bersgma en Chris Huizinga nog in actie in de reguliere race over 5000 meter, met daarnaast ook toppers als Vladimir Semirunniy, Davide Ghiotto, Timothy Loubineau, Metodej Jilek en Sander Eitrem.

Succes in B-groep

Eerder op de dag werden de andere races in de B-groep verreden. Suzanne Schulting won daar de 1000 meter, vlak voor Naomi Verkerk. Bij de 3000 meter voor vrouwen was er een tweede plaats voor Merel Conijn en eindigde Sanne in 't Hof als vierde.

