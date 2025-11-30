Zeer triest nieuws uit de schaatswereld. De Nederlandse topschaatsster Dione Voskamp heeft dit weekend bekendgemaakt dat haar vader is overleden. De 28-jarige deelde dat bericht zaterdagavond. Veel van haar collega's betuigen hun steun aan Voskamp.

Voskamp bracht het bericht via Instagram naar buiten. "Ik ga je zo missen lieve papa", schrijft ze bij een reeks foto's. "Met intens verdriet moet ik delen dat mijn dierbare vader er niet meer is. Hij heeft gevochten tot de laatste minuut, met een kracht die ik nooit zou vergeten."

De schaatsster van Team Novus, die zich niet wist te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden, sluit het bericht als volgt af. "Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben gehad. Ik laat een lichtje branden, voor altijd, voor mijn papa."

Veel steun van collega's

Vanuit de schaatswereld stromen de reacties op het trieste nieuws binnen. Zo betuigen onder meer Femke Kok, Jenning de Boo, Beau Snellink, Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Pien Hersman en Erben Wennemars hun steun. Ook laten buitenlandse schaatssters als Brittany Bowe en Kimi Goetz van zich horen.

Voskamp, het achternichtje van Jutta Leerdam, boekte haar grootste succes in 2022. Toen werd ze samen met Leerdam en Femke Kok wereldkampioene op de teamsprint. Ook op het NK sprint boekte ze eremetaal. In 2024 eindigde ze als derde. Ze is met name gespecialiseerd op de 500 meter. Vorig jaar reed ze op die afstand tijdens de World Cup in Peking naar podiumplaatsen.

De schaatsster plaatste zich dit jaar echter niet voor de World Cups. Haar Belgische vriend Indra Medard slaagde daar wel in.

