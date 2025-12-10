De verdeling van Nederlanders die komend weekend in actie komen tijdens de World Cup in Hamar is flink anders dan de vorige wedstrijden van het seizoen. Sommige grootheden blijven thuis, waardoor Kim Talsma mag debuteren in het internationale veld. Wel reist ze nog met vraagtekens af naar Noorwegen.

De Nederlandse schaatsbond maakte maandag bekend dat Joy Beune, Jutta Leerdam en Angel Daleman niet afreizen naar Noorwegen voor de World Cup-wedstrijd. In samenspraak krijgen zij vrij om zich optimaal voor te bereiden op het OKT (olympisch kwalificatietoernooi) eind december.

Door het dolle heen

Ook rijden sommige Nederlandse schaatsers niet alle afstanden waarvoor ze gekwalificeerd zijn in de World Cup. Daarnaast heeft ook Marijke Groenewoud bedankt voor de ploegenachtervolging. Hierdoor selecteerde bondscoach Rintje Ritsma Talsma als vervanger.

Toen Talsma via de telefoon de mededeling kreeg, was ze door het dolle heen. "Dat is wel even een andere wending, schoot door m’n hoofd na het lezen van de berichtjes", vertelde de 24-jarige topschaatsster aan Schaatsen.nl. Talsma, de huidige leider van de Marathon Cup, gaat hierdoor debuteren in de World Cup.

Geen risico

De vrouwelijke ploegenachtervolging won vorig seizoen overtuigend de wereldtitel tijdens de WK afstanden. Toch ging het tijdens World Cup-wedstrijd in Salt Lake City mis voor de Nederlandse formatie, bestaande uit Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Elisa Dul. De laatstgenoemde kon het tempo niet volgen waardoor Nederland als vijfde eindigde.

Hierdoor ging men gelijk twijfelen aan kwalificatie voor het Olympische Spelen van Milaan. Daarvoor moet Nederland bij de beste acht landen van het World Cup-klassement staan na de komende wedstrijd in Hamar. In Calgary, waar Groenewoud Dul verving, revancheerde Nederland zich door te winnen. Hierdoor is een plek bij de Spelen veiliggesteld.

Hierdoor kan de bondscoach in Hamar nieuwe namen uitproberen voor de ploegenachtervolging. Melissa Wijfje gaat namelijk ook deelnemen aan de trein. Talsma onthulde dat het trio in Nederland nog niet samen heeft geoefend op het onderdeel. "De afspraak is dat we in Hamar een keer samen trainen. Ik vind het prima. Het is sowieso gaaf dat ik een teamonderdeel mag rijden."

Niet getraind

Het is voor Talsma zelfs nog niet duidelijk op welke positie in de trein ze gaat rijden. "Volgens mij gaan we het zo doen dat ik de middelste ben. Dan zien we wel waar het ons brengt." Toch kijkt de schaatsster er naar uit om samen met Rijpma-De Jong en Wijfje in een trein te schaatsen. "Antoinette behoort tot het dreamteam van Nederland op de ploegenachtervolging en Melissa zal er ook meer ervaring mee hebben, dus dan kan ik het spel mooi met die twee meedoen." De ploegenachtervolging bij de vrouwen wordt zondag om 13.00 uur verreden.

