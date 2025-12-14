Het is Dione Voskamp en Anna Boersma niet gelukt om voor een verrassing te zorgen op de laatste 500 meter bij de World Cup in Hamar. Voskamp werd negende en Boersma veertiende. De eerste plek ging naar Yukino Yoshida. Ook Kaja Ziomek-Nogal en Min-Sun Kim vielen in de prijzen.

Dione Voskamp beet het spits af. Dat ze überhaupt aan de start verscheen, was op zich al bewonderenswaardig. Twee weken geleden verloor ze haar vader. 'Hij heeft gevochten tot de laatste minuut', liet ze via Instagram weten. Voskamp klokte 38.15 en ging daarmee tijdelijk aan kop. Later verloor ze de koppositie. Uiteindelijk werd ze negende.

Anna Boersma kwam tijdens de voorlaatste rit in actie tegen de geblesseerde Amerikaanse topschaatsster Erin Jackson. Na een valse start van de Nederlandse, gingen de twee alsnog van start tijdens de tweede poging, maar een vlekkeloze rit was het niet voor Boersma, die geen tegenstand kreeg van Jackson vanwege haar blessure. Boersma klokte 38.34 en was - net als coach Ian Steen - duidelijk niet tevreden. Boersma eindigde daarmee op een veertiende plek.

'Ik leer ervan'

"Ik had wel op meer gehoopt", liet Boersma na afloop van haar rit bij de NOS weten. "Op zich prima", antwoordde Boersma op de vraag hoe ze terugkeek naar haar start. "Ik weet dat ik beter kan. Ik maak een paar foutjes, maar ik leer ervan. Ik had een paar missertjes en foutjes voor de bocht."

Femke Kok

Kok kwam niet in actie. Volgens de NOS-commentatoren was het een zekerheid dat de Nederlandse topschaatser de zege zou pakken indien ze van start zou gaan op het onderdeel in Hamar. Ook Marrit Fledderus sloeg de laatste 500 meter op de World Cup over. Jutta Leerdam reisde helemaal niet af naar Noorwegen.

