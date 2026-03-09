De Nederlands-Britse schaatsster Ellia Smeding werd op de tweede dag van het WK sprint in Thialf gediskwalificeerd. De beslissing van de scheidsrechter zorgt in de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor flink wat ongeloof.

Van As legt Hoog meteen een pittige stelling voor: “Krankzinnig dat een schaatsster op deze manier gediskwalificeerd kan worden, omdat haar schaats iets over de lijn zou zijn geweest. Zeg het maar, scheids.”

Hoog reageert: “Ja, eens. Die regel dat je dan meteen gediskwalificeerd wordt, vind ik nergens op slaan. Aan de andere kant is het wel gewoon de regel. Ik zal het even uitleggen.”

Wat gebeurde er?

“Smeding is op het WK sprint gediskwalificeerd", aldus Hoog. "Ze had haar schaats bij de start iets over de lijn gezet. Nou ja, dat mag niet, dat is een regel. Dus werd ze teruggefloten. De tweede keer gebeurde het weer en toen werd ze gediskwalificeerd.”

Volgens Hoog was de schaatsster het daar absoluut niet mee eens. “Ze heeft ook op social media aangegeven dat ze de video’s hebben teruggekeken en dat het er echt niet op leek dat haar schaats voorbij die lijn was gekomen. Ze had het aan een scheidsrechter laten zien en die was het wel met haar eens dat het dubieus was.”

Dat maakt het volgens Hoog extra pijnlijk. “Dan is het natuurlijk wel zuur. Dan ben ik het er niet mee eens dat ze gediskwalificeerd is.” Van As vraagt zich af hoe een scheidsrechter dat überhaupt kan zien. “Hoe zie je dat? Dat is echt knap.”

'Regels zijn regels'

Hoog gaat daarna in op het reglement. “Het is natuurlijk een hele domme regel dat als je het twee keer verkeerd doet, je meteen gediskwalificeerd wordt. Maar als je het niet doet… regels zijn regels toch?”

Van As ziet een vergelijking met een andere sport. “In atletiek heb je toch ook die regel? Helemaal zuur als je de tweede bent die een fout maakt. Als jij bijvoorbeeld de eerste vals start en ik de tweede, dan ben ik gediskwalificeerd. Dat is zo zuur.” Hoog reageert: “Dat is zo lullig.”

Toch begrijpt ze ergens wel waarom de regel bestaat. “Als je er een minder grote straf op zet, dan denk ik ook dat schaatsers misschien een beetje de grens gaan opzoeken. Ik begrijp wel dat die regel er is, maar het is wel heel lullig als je hierom gediskwalificeerd wordt. De straf is wel heel groot.”

Mogelijke oplossing

Van As denkt hardop na over een alternatief. “Wat zouden we dan willen? Dat ze de 500 meter niet mag rijden en de 1000 meter wel? Je kan sowieso niks meer winnen, maar dat je wel nog mag schaatsen?”

Hoog vindt dat een beter idee. “Ja, precies. Zoiets zou ik eerder zeggen. Dat die tijd niet telt en dat ze daarna wel weer door mag. Ik vind diskwalificatie wel heel erg heftig als je twee keer je schaats net even een millimeter op de lijn zet.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering gaat het onder meer over de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin Max Verstappen nog moet wennen aan de veranderingen. Ook komen de gouden medailles van Jenning de Boo en Femke Kok op de WK sprint uitgebreid voorbij. Benieuwd? Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: