De eerste World Cup van het olympisch schaatseizoen wordt dit weekend gehouden in Salt Lake City. Op de Olympic Oval werd begonnen met drie afstanden in de B-groep. Daarin grijpen de Nederlandse deelnemers naast de podiumplekken.

De eerste Nederlandse schaatser die op de Olympic Oval stapte was Sanne In 't Hof. Zij kwam in actie op de 3000 meter. Bij de NK afstanden van twee weken geleden werd ze vijfde in 4.05,72. Op de snellere hooglandbaan in Utah kwam ze tot 4.00,38. Daarmee werd ze vijfde.

Ongetwijfeld had ze, zeker in de B-groep, gehoopt op meer. Elf van de schaatsters in de top 15 verbeterend hun persoonlijk record, voor In 't Hof zat dat er niet in.

Beau Snellink

Ook bij de 5000 meter voor mannen was de beste Nederlander terug te vinden op de vijfde plek. Beau Snellink voltooide de 12,5 rondjes in 6.09,29, wat zo'n vijf tellen sneller was dan zijn tijd bij de NK afstanden in Thialf (6.14,04). De Zwitser Alexander Farthofer was de verrassende winnaar en zijn tijd van 6.04,21 beloofte veel voor wat 's werelds besten in de A-groep gaan laten zien.

IT'S GO TIME! 🏁 The #SpeedSkating World Cup starts today in Salt Lake City. Check out the schedule, let’s go!



🔗 Get all the details: https://t.co/6zGjqFvd4p pic.twitter.com/i5iz89qBKt — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 14, 2025

Kars Jansman moest het doen met plek 17 (6.15,97), wat ook voor hem geen nieuw persoonlijk record is, evenals bij Snellink. Van de top elf was laatstgenoemde de enige zonder nieuw 'PB'. Kai Verbij komt nog uit in de B-groep op de 1000 meter. Bij de vrouwen waren er geen Nederlandse deelnemers op de dubbele sprint in de B-groep.

Tickets

Dit kalenderjaar worden er vier World Cups gereden en die zijn belangrijk met het oog op de Olympische Winterspelen. De schaatsbond ISU deelt startbewijzen uit op basis van de klassementen na vier World Cups. Een land kan per geslacht maximaal negen schaatsers uitvaardigen naar Milaan.

Welke Nederlanders mogen starten bij de Olympische Winterspelen wordt bepaald bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi van eind december in Thialf. Oftewel het OKT, het meest gevreesde toernooi op de kalender.