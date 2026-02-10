Jutta Leerdam was de grote koningin van de 1000 meter op de Olympische Winterspelen. Haar winnende race en daaropvolgende tranen gingen heel de wereld over. Ook een dag na het goud doet het nog veel met Yvonne van Gennip, teammanager van schaatsbond KNSB.

Van Gennip weet hoe het is om olympisch kampioene te zijn, zij won immers drie gouden plakken in 1988 (1500, 3000 en 5000 meter). Tegenwoordig is ze werkzaam bij de Nederlandse schaatsbond en dus maakte ze de historische race van Leerdam van dichtbij mee. "Mijn hart zat in mijn keel", bekent Van Gennip, wiens hartslag op en neer ging. "Wat een show, bizar."

De emotionele Van Gennip genoot al zichtbaar van Femke Kok, die even voor Leerdam het olympische record aanscherpte. " Even vermannen dacht ik, maar toen Jutta kwam, liet ik de tranen gewoon gaan", geeft de ontroerde Van Gennip ruiterlijk toe. Ze looft de Nederlandse topschaatssters dan ook: "Megatoppers, allebei."

Pijn om 'negatieve' verhalen Jutta Leerdam

De oud-topschaatsster kan er met haar hoofd niet bij als Leerdam in de media 'negatief' wordt weggezet. " Het doet me soms wel pijn. Je moet eens weten hoe ze werkelijk is, denk ik dan", aldus Van Gennip in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens haar is Leerdam "ontzettend lief" en een erg sociaal persoon.

Als voorbeeld noemt Van Gennip dat Leerdam op traningskampen het Nederlandse team altijd koppen telt, om te zien of iedereen er is. " Ze heeft oog voor anderen. Ze is veel meer een teamplayer dan ze nu soms wordt neergezet. Ze is heel sociaal. Dat maakt haar een extra mooi mens."

Olympische droom komt uit

Voor Leerdam is haar olympische boek nu voltooid. Jarenlang droomde ze van goud en deed ze er alles aan om dat te bewerkstelligen. De vreugde was dan ook groot na afloop maandagavond. Leerdam rijdt ook nog de 500 meter, maar alles wat ze daar pakt is een mooie bonus. Hoe de toekomst eruit ziet is niet bekend, een vervroegd pensioen om aan een gezin te beginnen met verloofde Jake Paul is niet uitgesloten.