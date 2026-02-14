Sander Eitrem heeft na zijn rit op de 10.000 meter het olympisch dorp verlaten. De olympisch kampioen op de 5.000 meter heeft zich teruggetrokken uit de Noorse ploeg omdat hij griep heeft.

Voor Eitrem was de eerste week van de Olympische Winterspelen er een van hoogtepunten en een teleurstelling. De Noor was glansrijk op de 5.000 meter en pakte daar met een prachtige race het olympisch goud. Eitrem wilde vervolgens doorstoten en ook op de 10.000 meter toeslaan met een medaille, maar dat lukte niet. De langeafstandspecialist eindigde buiten de medailles na een teleurstellende race, maar blijkbaar kwam dit ook door onvoorziene omstandigheden.

Tegenover Noorse media legt Eitrem uit dat hij vlak voor de 10.000 meter in Milaan ziekjes werd. Hij kreeg pijn aan zijn keel en zijn neus zat vol, waardoor hij niet voluit kon gaan op die afstand. Eitrem vertelt tegenover het Noorse NRK dat hij volledig opgebrand was met nog 3.000 meter te gaan. Uiteindelijk moest hij het brons aan Jorrit Bergsma laten, het zilver aan Vladimir Semirunniy en het goud aan het Tsjechische wonderkind Metodej Jilek.

Vertrek van Eitrem

Door zijn ziekteverschijnselen heeft Eitrem ook een moeilijk besluit genomen. Om zijn collega's niet aan te kunnen steken, zal hij verhuizen van het olympisch dorp naar een hotel. Daar hoopt hij wat uit te zieken en alsnog wedstrijden te kunnen bezoeken, zonder dat hij andere schaatsers aansteekt met zijn ziekte. De vriendin van Eitrem Aurora Grinden Løvås​​ zit bijvoorbeeld ook nog in het olympisch dorp. Zij rijdt nog de 1500 meter en de mass start.

Eitrem was niet de enige schaatser die niet okselfris aan de start stond van de 10.000 meter. De Deense schaatser Viktor Hald Thorup stond in de eerste rit gepland, maar hij gaf halverwege zijn race op. Hij moest voor de race al overgeven en werd met een emmer gezien op het middenterrein, maar uiteindelijk was hij dus te ziek om zijn rit af te maken.