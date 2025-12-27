Hij trainde jarenlang op het hoogste niveau, won olympisch goud op de rekstok en stortte zich daarna op zijn studie om arts te worden. Maar ook op het ijs stond hij zijn mannetje en wist hij ooit zelfs te winnen. En juist op dat vlak lonkt een terugkeer naar de Olympische Spelen voor Epke Zonderland, dat vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Zonderland deed in zijn loopbaan vier keer mee aan de zomerse editie van de Olympische Spelen, maar mogelijk zien we hem in februari terug op de Winterspelen. Hij is namelijk teamarts van het nieuwe Team Staan - CTS Group. Zijn huidige rol in het schaatsen heeft hij te danken aan een idee van coach Ian Steen om een eigen schaatsteam te beginnen.

“Die ploeg is ontstaan omdat wij best wel een mooi team hadden binnen het Gewest Friesland”, vertelt Steen, die samen met Zonderland in de podcast aanschuift. “En ik had op een gegeven moment het idee van deze groep: die kan wel doorgroeien.”

Toch ontbrak er nog iets. “Er zit zoveel potentie in dat zij nog wel een stap kunnen maken. Maar dan hadden ze toch echt wel iets meer nodig aan faciliteiten.” Om die volgende stap te zetten, moest er iets veranderen. “De enige manier om het te laten groeien is om het wel los te gaan koppelen en sponsoren te gaan vinden.”

Epke Zonderland

In dat proces kwam ook een opvallende naam in beeld. “De verhalen die er speelden heb ik enthousiast gedeeld met mijn zwager Epke Zonderland”, vertelt Steen. “Op een gegeven moment heb ik hem gevraagd of hij ook mee wilde doen. ‘We moeten uiteindelijk ook een sportarts hebben. Lijkt jou dat iets?’” Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Hij was gelijk enthousiast."

Op de vraag of hij toevallig niets te doen had, antwoordt de olympisch kampioen op de rekstok in 2012 resoluut. “Nou, dat is niet het geval. Ik had genoeg te doen.” Toch was hij zo enthousiast, dat hij het avontuur aandurfde. “Ik moest regelen dat het mogelijk werd.” Dat lukte. “Ik ben nog in opleiding voor sportarts. Ik heb daar ook de ruimte gekregen om daar tijd voor te maken, om die begeleiding te kunnen geven."

Oud-turner won ooit op het ijs

Dat hij nu juist in het schaatsen belandt, is geen toeval. “Binnen de opleiding wordt ook verwacht dat je topsportbegeleiding doet. Dus daar past het ook perfect binnen.” Hoewel hij zelf niet uit de schaatswereld komt, voelt het vertrouwd. “Het is natuurlijk ook wel een sport waar ik niet zelf veel ervaring mee heb. Maar het is wel de sport die ik denk het meest heb gevolgd van alle sporten die er zijn."

Op het ijs stond hij zelf ook. “Ja, ik kan wel een beetje schaatsen. Dat lijkt niet op wat ze hier doen natuurlijk”, zegt hij lachend en wijst naar Steen en presentator Bram Smallenbroek, die zelf nog op EK’s en WK’s stond. Maar wegkomen op de ijzers deed hij wel. “Jawel. Als er ijs lag op de sloten, dan gingen wij als echte Friezen altijd schaatsen.” Eén wedstrijd reed hij ooit. “Ik heb maar één keer een schaatswedstrijd gedaan en die heb ik gewonnen”, herinnert hij zich nog. Saillant detail: hij versloeg daarbij Smallenbroek.

Winterspelen

En dan komt die ene vraag of hij straks ook mee afreist met het team naar Milaan, ditmaal voor de Winterspelen. “In principe zijn er KNSB-artsen, dus ik verwacht dat die actief zullen zijn. Dat is niet anders dan andere toernooien. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Maar als toeschouwer, dat zou heel tof zijn.”

Beluister de podcast Schaats Inside

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Schaats Inside zijn schaatscoach Ian Steen en olympisch turnkampioen Epke Zonderland te gast. De twee zijn allebei actief bij het nieuwe Team Staan - CTS Group. Ze vertellen openlijk over hun ambities, hun onderlinge band en gaan in op pittige stellingen en dilemma's.