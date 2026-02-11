Jutta Leerdam won maandag de 1000 meter op de Olympische Spelen en kwam zo in een iconisch rijtje met winnaressen op die afstand. Ze wordt nu in een adem genoemd met onder meer Marianne Timmer, Bonnie Blair, Christine Nesbitt en Jorien ter Mors. En met de Amerikaanse Christine 'Chris' Witty. Zij won in 2002 olympisch goud op de afstand, terwijl ze in die tijd na een traumatische gebeurtenis door een diep dal ging.

Witty is een Amerikaanse, maar ook een beetje van 'ons'. Ze woont immers al jarenlang in Nederland en heeft een relatie met ex-topschaatsster Frouke Oonk. Witty kende haar beste schaatsjaren aan het eind van de jaren '90 en het begin van deze eeuw. Op jonge leeftijd bleek ze talent te hebben, maar ze spendeerde ook heel veel uren op het ijs vanwege een heel andere reden.

'Giftige omgeving'

Als kind werd Witty namelijk seksueel misbruikt door een mannelijke buurtbewoner. Het begon op 4-jarige leeftijd en hield jarenlang aan. Enkele jaren geleden vertelde ze aan het Brabants Dagblad dat de sport een manier was om weg te komen uit de 'giftige omgeving' waarin ze leefde. "Schaatsen werd voor mij een manier om te ontsnappen aan mijn nachtmerrie", zei ze in 2021. Witty was niet het enige slachtoffer van de dader. De man verdween door een andere aangifte voor lange tijd in de cel.

In de jaren '90 brak Witty door met goud op de WK sprint, en een wereldtitel op de WK afstanden. Op de Spelen van 1998 won ze medailles op de 1000 en 1500 meter, achter Marianne Timmer. Ook de jaren daarna boekte ze nog aansprekende resultaten, maar richting de Spelen van Salt Lake City in 2002 voelde ze zich niet goed. Fysiek niet vanwege de ziekte van Pfeiffer, maar ook omdat de man die haar misbruikt had weer op vrije voeten was.

Familie reageert niet zoals gehoopt

"Zijn vrouw overleed in de herfst voor de Spelen en ik kwam erachter dat hij ook zijn enkelband niet meer hoefde te dragen", vertelde Witty openhartig aan het BD. "Misschien zou hij zijn gang weer gaan. Dat was een trigger voor mij." De Amerikaanse schakelde een sportpsycholoog in en speelde toen pas open kaart met haar familie. "Maar zij reageerden niet helemaal zoals ik had gehoopt, wat weer voor nieuwe spanning zorgde."

Ondanks al die nare gebeurtenissen zette Witty in Salt Lake City de kroon op haar schaatswerk. Ze won in een wereldrecord en liet haar thuisland juichen, al had ze ook moeite met alle persoonlijke vragen van de Amerikaanse pers. "Die vragen haatte ik, ik kon niet uiten wat er echt in me omging."

i Chris Witty na haar gouden race op de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City © Getty Images

Relatie met Nederlandse ex-schaatsster

Enkele jaren later zag het leven van Witty er heel anders uit. In 2007 ging ze samenwonen met Oonk in Eindhoven. Samen hebben ze inmiddels twee kinderen. De ouders van Witty hadden veel moeite met het feit dat ze op vrouwen viel. Witty en Oonk trouwden, maar de Amerikaanse liet aan haar ouders niets weten. "Ze dacht: laat maar gaan, anders moeten ze daar ook weer iets van vinden", vertelde Oonk vijf jaar geleden aan De Limburger.

Open kaart over misbruik

Na haar 'gouden' Spelen besloot Witty om open kaart te spelen. In 2004 bracht ze haar traumatische gebeurtenissen in de openbaarheid om een voorbeeld te zijn voor andere slachtoffers van seksueel misbruik. Ze werd woordvoerder van een organsatie die professionals helpt signalen van seksueel misbruik te herkennen. Waarom Witty dat in die periode belangrijk vond, legde ze toen uit aan lokale Amerikaanse media. "Ik hoop dat ik iemand anders kan inspireren om zoiets te overwinnen."