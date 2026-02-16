De Olympische Spelen zijn voor Femke Kok al geslaagd. Ze pakte eerst zilver op de 1000 meter en was zondag verreweg de sterkste op de 500 meter. De 25-jarige Friezin heeft een nieuw doel en Ireen Wüst ziet dat alleen maar goed gaan.

Na de 1000 meter kon men al stellen dat het met de vorm van Kok wel goed zat en dat bewees ze zondag op de 500 meter. De concurrentie bleef ver achter en er werd een olympisch record gereden door de schaatsster uit Nij Beets.

Topfavoriete

Nadat er eerst flink gejubeld werd bij de analisten van de NOS na de 500 meter, ging daarna de blik ook al even naar aankomende vrijdag. Dan staat de 1500 meter op het programma. Schaatsicoon Ireen Wüst stelt dat er daar maar één topfavoriete is voor de titel, namelijk Kok.

Bij het horen van die voorspelling schrikt de hoofdrolspeelster daar zelf een beetje van. "Oh, oké", lacht ze een beetje ongemakkelijk. "Ik kijk er alleen maar naar uit. Natuurlijk wil ik het ook dan goed doen. Ik merk dat ik in vorm ben en ik wil laten zien dat ik daar mee kan doen."

'Gênant'

Hoewel Kok er alles aan gaat doen om natuurlijk ook daar een medaille te veroveren, kan ze er niet omheen dat de 1500 meter voor haar een aparte afstand is. "Dit wordt mijn eerste internationale 1500 meter. Dat is eigenlijk ook wel een beetje gênant", vertelt ze toch enigszins met het schaamrood op de kaken. "Ik kijk ernaar uit en we gaan het zien. Ik pak het serieus aan."

Lyrische trainer

Trainer Gerard van Velde was zondag na afloop van de 500 meter lyrisch over zijn pupil. "Deze rit was echt supergoed van haar. Ze reed ook erg snel en heeft de derde tijd ooit neergezet. Het niveau is erg hoog dus om dan als topfavoriet je rust te bewaren is enorm knap."

Ook hij ziet medaillekansen voor Kok op de 1500 meter. "Ik heb er een goed gevoel over. Femke kan daar zeker mee doen om de medailles", zo besluit hij.