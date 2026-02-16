Femke Kok kroonde zich zaterdagavond tot de koningin op de 500 meter van de Olympische Winterspelen in Milaan. De 25-jarige uit Nij Beets stak met kop en schouders boven de rest uit en dat was gezien haar vorm niet verrassend. Hoewel Kok ijzig koel bleef onder de immense druk, hadden haar ouders het lastiger. "Alles draait om haar."

Meer dan zes tienden. Dat was het verschil tussen Kok en naaste belager Jutta Leerdam, die knap het zilver pakte op de 500 meter. Kok reed een fenomenale race, zo zagen ook haar ouders vanaf de tribune. "Deze race was nagenoeg perfect. Dit was de race van haar leven. Beter dan dit had eigenlijk niet gekund", vertelt vader René.

'Slecht geslapen'

Kok leek na haar zilveren medaille op de 1000 meter al voor niemand bang en de druk leek geen vat op haar te hebben. Maar was dat wel echt zo? " Femke had slecht geslapen, maar ze vertelde dat ze 'aan' stond. Ze had er wel zin in", vertelt moeder Ilja aan de NOS. "Ik vroeg of ze dat nog tot zeker 17.30 uur kon volhouden, maar dat kwam allemaal wel goed, zei ze."

Niet alleen de hoofdrolspeelster had een moeilijke nacht achter de rug, want de ouders van Kok kenden misschien wel meer spanning dat de schaatsster zelf. " De spanning bouwde zich de afgelopen dagen alleen maar op", is René eerlijk. Daarin krijgt hij bijval van zijn vrouw. "Aan het ontbijt vanmorgen hebben we ook bijna niet gegeten"

Niks vanzelfsprekend

Hoewel de in bloedvorm verkerende Kok, die al sinds 2023 ongeslagen was op de 500 meter, de topfavoriete was op de afstand, was er van te vroeg juichen geen sprake. "Mensen verwachten van alles", draait Ilja er niet omheen. " Eén misser en het is gebeurd op deze afstand", weet René. "Wij hebben nooit op de zaken vooruitgelopen."

Vier jaar geleden moesten de ouders en familie van Kok de race nog thuis bekijken vanwege de coronapandemie. Nu waren ze allemaal aanwezig in Milaan. "Het is mooi dat we het nu samen kunnen beleven, alle ups and downs. Want doordat ze nog thuis woont, draait alles om haar. Dus is dit ook echt een droom voor ons."