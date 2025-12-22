Joep Wennemars kroonde zich eerder dit jaar tot wereldkampioen op de 1000 meter en dus is hij sindsdien iemand om rekeing mee te houden voor de Spelen. Daar moet de schaatser zich echter wel voor plaatsen en dat belooft door zijn vervelende voorbereiding op het OKT nog een flinke opgave te worden. Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage vreest dan ook voor de zoon van Erben.

Wennemars zette afgelopen seizoen de stap naar de absolute top in de schaatswereld. Hij begon ook erg sterk aan het huidige seizoen, maar de laatste weken kwam er een kink in de kabel. Wennemars liep een liesblessure op. Hij kon echter geen rust nemen, want hij moest toch naar de World Cups in Heerenveen en Hamar om de punten binnen te halen zodat Nederland met het maximale aantal schaatsers naar de Spelen mag gaan.

Dat lukte, maar het is de vraag of Wennemars daarvan kan profiteren door zijn blessure. Zelf vertelde hij vorige week in gesprek met Sportnieuws.nl dat 'het de goede kant opgaat' en dat hij desnoods met pijnstillers aan de start zal staan om de tickets binnen te halen. Wennemars doet op het OKT mee aan de 500, 1000 en 1500 meter.

Uytdehaage voorspelt drama voor Wennemars

Zelf lijkt de topschaatser van Team Essent er nog wel vertrouwen in te hebben, maar Uytdehaage heeft dat wat minder. De olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter van 2002 vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij verwacht dat Wennemars buiten de boot gaat vallen op het OKT op alle drie de afstanden.

"Ik heb Joep er niet bij staan, maar ik hoop dat ik het verkeerd heb", vertelt Uytdehaage over de 500 meter op het OKT. "Als je nu nog geen startjes kan trainen vanwege die lies, verwacht ik niet dat hij zich plaatst. Het is bijzonder ongelukkig om vlak voor een OKT geblesseerd te raken."

Op de 1000 meter is de start iets minder belangrijk, maar ook daar ziet Uytdehaagde de regerend wereldkampioen zich niet voor plaatsen en opnieuw wijst hij naar de blessure: "Dat is mentaal niet fijn. Bovendien gaat het qua schaatsen ook niet lekker met zijn vriendin Suzanne Schulting. Geen idee hoe de sfeer daar nu is. Maar voor nu zeg ik: deze blessure komt uiterst ongelegen."

OKT

Wennemars krijgt in Thialf de kans om het tegendeel te bewijzen van de uitspraken van de tweevoudig olympisch kampioen. Daar wordt van vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 december het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden. Na het OKT zal duidelijk worden welke negen mannen en negen vrouwen zich voor de Spelen in Milaan hebben geplaatst namens Nederland.

