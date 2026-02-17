De Olympische Spelen verlopen voor topschaatsster Marijke Groenewoud nog niet zoals gehoopt. Op zowel de 3000 als de 5000 meter zagen we niet de vorm waarin ze eerder dit seizoen verkeerde. De vraag die daardoor opkomt: moet zij wel de 1500 meter rijden, of zou wereldkampioene Joy Beune alsnog de kans moeten krijgen? In de Sportnieuws.nl-podcast zijn voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As duidelijk.

In de nieuwe aflevering legt Van As de volgende stelling voor aan Hoog: ‘Marijke Groenewoud moet Joy Beune een kans geven op de 1500 meter.’ Hoog reageert direct, licht lachend: “Oneens!” De discussie loopt eigenlijk al sinds het Olympisch Kwalificatietoernooi van december toen Beune door een misslag naast een 1500 meter-ticket greep. En dat terwijl ze al het hele seizoen de beste is op die afstand.

Hoog legt uit dat het afgeven van een ticket wat haar betreft geen optie is: “Groenewoud heeft een bonusafstand gekregen omdat Bente Kerkhoff geblesseerd was. Ze mocht de vijf kilometer rijden en de 1500 meter is natuurlijk de afstand van Beune. Maar je bent een individuele topsporter, dat ga je natuurlijk nooit doen. Je gaat natuurlijk gewoon zelf schaatsen.”

Niet realistisch

Volgens Hoog is het vanuit teamperspectief misschien een interessante gedachte, maar in de praktijk niet realistisch. “Ze heeft nog geen goud en daar gaat ze natuurlijk volledig voor. Maar kijk, als je helemaal vanuit TeamNL denkt dan zou je als Groenewoud misschien kunnen zeggen: Beune is op dit moment meer in vorm. De 1500 is haar afstand. Ik zou ’m kunnen geven. Ik heb een extra afstand gedaan.”

Daar voegt ze meteen aan toe: “Dat gaat ze natuurlijk nooit doen, maar mensen denken misschien zo.” Dat bleek de afgelopen dagen inderdaad het geval, want op meerdere plekken werd de mogelijkheid van zelfopoffering voorgesteld.

Van As geeft toe dat zij zelf niet eens aan dat scenario had gedacht. “Nog geen seconde. Meer als iemand ziek wordt of geblesseerd raakt, in het geval van de vijf kilometer. Dan snap ik het. Zou Beune daarop hopen?” Hoog is stellig: “Nee, dat heeft ze echt al uit haar hoofd gezet.”

Druk programma

Groenewoud krijgt eerst nog een andere belangrijke taak. Dinsdag 17 februari rijdt ze samen met Beune en Antoinette Rijpma-de Jong de halve finale van de ploegenachtervolging. Nederland geldt daar als een van de favoriete en treft Japan. Bij winst wacht in de finale de Verenigde Staten of Canada.

Pas daarna verschuift de focus naar vrijdag 20 februari, wanneer de 1500 meter op het programma staat. Groenewoud verschijnt daar aan de start, net als Femke Kok en Rijpma-de Jong.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze aflevering staat in het teken van de Olympische Winterspelen, met volop aandacht voor Nederlandse uitblinkers als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: