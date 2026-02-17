De Nederlandse vrouwen hopen dinsdag het goud te gaan pakken op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Winterspelen. Waar Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud later nog een kans krijgen op een medaille in Milaan is het voor Joy Beune haar laatste kans. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt dat het teamonderdeel dan ook extra belangrijk is voor haar.

Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud waren op voorhand de grote favoriet voor het goud, maar het trio reed in de kwartfinales slechts de derde tijd. Daardoor neemt Nederland het dinsdag in de halve finales op tegen Japan, dat de tweede tijd neerzette.

Timmer vindt dat een 'sterke tegenstander', maar heeft er ondanks de 'zenuwachtige' kwartfinale vertrouwen in dat de vrouwen het goud gaan pakken. "Ik heb zo'n gevoel dat het wel goed gaat komen. Ze hebben nu toch een keer met elkaar gereden. Ze weten weer hoe het is met elkaar in de wedstrijd. Dat gaat dan ook wel heel snel weer. De kop is eraf en zij zijn er morgen wel klaar voor", vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Dat verzacht de pijn'

Timmer denkt dat de ploegenachtervolging extra belangrijk is voor Beune nu ze ondanks al haar successen van de afgelopen jaren geen individuele medaille wist te pakken in Milaan. "Ja tuurlijk. Het is een mooie medaille. Niet zo mooi als op de 1500 of 3000 meter, denk ik. Ook omdat zij natuurlijk in die World Cups zoveel heeft laten zien. Maar natuurlijk verzacht dat de pijn."

Beune ging de afgelopen tijd door een moeizame periode nadat ze bij het OKT naast een startbewijs op de 1500 meter greep. Volgens de drievoudig olympisch kampioene heeft ze in echter laten zien met dat soort teleurstellingen om te kunnen gaan. Beune was in het verleden tweemaal de schlemiel op de ploegenachtervolging en dat zal ze volgens Timmer niet nog een keer laten gebeuren.

"Ze is eerder gediskwalificeerd, omdat ze die snijkousen niet goed aanhad en ze is de transponder een keer vergeten. Zij heeft wel ervaring met wat tegenslag, dus ik verwacht dat Joy helemaal scherp aan de start staat. Daar heb ik wel hoge verwachtingen van", aldus Timmer.

Discussie over 1500 meter

Dat Beune als regerend wereldkampioene het ticket misliep op de 1500 meter zorgde ook in Milaan weer voor de nodige discussie doordat Marijke Groenewoud, die de afstand wel mag rijden, niet bepaald kon overtuigen op de 3000 en de 5000 meter. Er werd de afgelopen tijd zelfs geopperd of Groenewoud haar startbewijs niet moest afstaan aan Beune.

Timmer kijkt daar anders naar: "Ik snap dat mensen zo denken, maar Marijke heeft ook gezegd van: ik ben nu veel meer op snelheid begonnen te schaatsen en dat gaat heel erg goed. Als je daarop gaat focussen, dan ga je weer iets inleveren op de langere afstand."

'Ze gaat die 1500 meter niet opzeggen'

Groenewoud zou de 5000 meter eigenlijk niet rijden, maar moest op het laatste moment invallen voor Bente Kerkhoff. Het valt haar volgens de ex-topschaatsster dan ook niet aan te rekenen dat ze daar geen toprit reed: "Dan heb je natuurlijk niet die aanloop dat je er helemaal naar toegewerkt hebt."

Timmer schrijft de schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander nog niet af voor een goed resultaat de 1500 meter: "Marijke is fit. Ze ging in Thialf ook van de World Cup naar de marathon. Die is echt wel scherper met snelheid en die heeft haar focus daarop gelegd. Dus nee, ze gaat niet die 1500 meter opzeggen."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.