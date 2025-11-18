Salt Lake City bleek geen succes voor de Nederlandse ploegenachtervolging. Zowel de mannen als de vrouwen wisten tijdens de eerste World Cup niet te imponeren. In de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As gaat het niet alleen over de matige prestaties, maar vooral over het opmerkelijke interview achteraf.

“De mannen hadden best wel een slechte race”, begint schaatsliefhebber Van As. “De derde man, Tjerk de Boer, deed voor het eerst mee op dit niveau én op hoogte. De race was gewoon slecht. Ze startten veel te traag.” In Salt Lake City vormde De Boer samen met Chris Huizinga en Beau Snellink het team. Ze eindigden als zesde.

Hoog sluit zich daarbij aan: “Ja, echt traag. En daarna pakten ze ook geen tempo. Heel even dacht ik dat ze zouden komen, maar het was gewoon te langzaam.” Van As: “Als je al zo traag start, haal je dat nooit meer in. Je zou denken: je bent op hoogte. Dood of de gladiolen. Long op je schaatsen, helemaal bezweet, knalrood hoofd. Zo zag het er niet uit.”

Weer een interview vol verbazing

Eerder in de aflevering spraken Hoog en Van As al hun verbazing uit over het ‘botte’ en ‘lullige’ interview na de vrouwenrace, waarin Elisa Dul werd aangesproken op het feit dat ze Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong niet kon volgen. Ook bij de mannen valt vooral het interview op.

“Ik vond dat interview echt… het ging alleen maar over de derde man terwijl hij er gewoon naast staat”, zegt Van As. “Je bent een team. En er bestaat ook zoiets als zelfkritisch zijn. Begin eerst bij jezelf: heb ík goed geschaatst? Had ík harder gekund? Dan kan je misschien beginnen over de positie van de derde man, en hoe belangrijk die is.”

Van As vervolgt: “Ik dacht echt: my god, het gaat alleen maar over die derde man. Dat kan toch niet?” Hoog: “Het zijn natuurlijk individuele sporters. In zo’n team, dat zijn ze gewoon niet gewend.”

'Hier moeten ze van leren'

Toch ziet Hoog ook iets positiefs aan de mislukte race. “Uiteindelijk denk ik dat het helemaal niet zo slecht is dat dit nu gebeurt. Je moet er straks op de Olympische Spelen gewoon staan. Hier leren ze alleen maar van. Als ze er maar wél iets mee doen. Ze moeten goed kijken naar de posities: wie zetten ze waar neer, en wat is het ideale team?”

Van As sluit af: “En harder starten.” Hoog, met een knipoog: “Gewoon harder schaatsen. Coach Van As! Ik zie het al.” Komend weekend krijgen de schaatsers een nieuwe kans om zich te herpakken tijdens de tweede World Cup in Calgary.

Belusiter de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek speciaal voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder andere over de opmerkelijke uitspraken van Cristiano Ronaldo, het wereldrecord van Femke Kok in Salt Lake City en de chaos rond de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.