De Nederlandse schaatssters van de ploegenachtervolging horen al jaren bij de wereldtop. Maar tijdens de World Cup in Salt Lake City kwamen ze niet verder dan een teleurstellende vijfde plaats. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters én schaatsfans Ellen Hoog en Naomi van As wat er volgens hen misging.

De eerste World Cup staat centraal in de aflevering. Hoog en Van As blikken enthousiast terug op de hoogtepunten, maar ontkomen niet aan de pijnlijke team pursuit. “Hoe heb jij ernaar gekeken?”, vraagt Hoog haar oud-ploeggenote.

“Ik vond daar heel veel van”, begint Van As. “Vooral van het interview na de race. Bij de team pursuit schaats je met z’n drieën. Als individuele sporter vorm je dus óók een team, en die combinatie blijft interessant.” Hoog vult aan: “Ze komen allemaal uit verschillende teams.”

Van As legt uit: “De team pursuit werd gereden door Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Elisa Dul. Dul reed eigenlijk voor het eerst op hoogte mee op dit niveau.” De baan in Salt Lake City ligt op zo'n 1300 meter waardoor er minder luchtweerstand is en er dus snellere tijden gereden kunnen worden.

Jetlag, hoogte en een verkeerde plek

Hoog wijst op een belangrijk detail: “Het hele team AH Zaanlander, waar Dul ook in zit, kwam pas laat aan in de Verenigde Staten. Dat was een keuze van coach Jillert Anema om donderdag aan te komen. Dan heb je nog een jetlag, je bent nog niet gewend aan de hoogte… dat is gewoon niet slim.”

Van As: “Daarbij reed Dul achteraan, en dat is de moeilijkste positie. Als je weet dat zij misschien de minst sterke is, moet je haar daar niet neerzetten. De twee voor haar hadden zo veel snelheid en met die helm hoor je blijkbaar ook niks. Joy en Antoinette hadden gewoon niet door dat Elisa bijna 40 meter achter lag.”

“Als je in een treintje schaatst, zie je vaak dat die handjes op de rug worden gelegd”, zegt Hoog. “Dan zou je toch denken dat als je al heel lang geen handje meer hebt gevoeld, je iemand mist.”

‘Het interview was echt op de man’

Volgens Van As werd dat extra pijnlijk in het nagesprek met de NOS. “Het interview met Bert Maalderink was zó op de man. Het kwam echt neer op: ‘Heb jij niet door dat je te langzaam bent? Dat je niet goed genoeg bent?’ Dat was best heftig.”

Hoog: “Ik kreeg echt een beetje medelijden met Dul. Hij vroeg het aan haar, maar ook aan Beune en Rijpma-de Jong. Hij probeerde er echt uit te trekken dat zij iets over Dul gingen zeggen terwijl ze ernaast stond. Ik vond het heel bot.” Van As: “Ik vond het echt lullig.”

