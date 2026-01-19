Er is een geldige reden dat Suzanne Schulting twee jaar lang geen wedstrijd reed in het shorttrack. Sjinkie Knegt onthult dat de Nederlandse topschaatsster nog langer dan bekend last hield van een slepende blessure die ze overhield na een enkelbreuk. Dat ze pas op de NK shorttrack begin januari voor het eerst weer op het shorttrackijs verscheen, had daar alles mee te maken.

Er is flink veel gedoe over de aanwijsplek van Schulting op de Olympische Spelen in Milaan over een paar weken. Ze plaatste zich op eigen houtje voor de 1000 meter op de langebaan en meldde zich vervolgens op de NK om zich in de kijker te rijden bij shorttrackbondscoach Niels Kerstholt. Ze won de 1500 meter en kreeg een plekje in de ploeg. De meningen zijn sindsdien verdeeld over haar rentree in het shorttrack, maar volgens legende Knegt moeten mensen niet vergeten dat Schulting van ver komt en niet voor niks zo lang geen wedstrijden kon rijden.

'Ze had nog steeds pijn'

"Het heeft een reden dat ze niet kon rijden. Ze heeft toen haar enkel gebroken en afgelopen zomer heeft ze nog geprobeerd te shorttracken. Dat lukte niet, ze had nog steeds pijn. Dus heeft ze zich aan het begin van de zomer weer laten opereren. Het is nu gewoon goed hersteld en ze kan nu pijnvrij in die schoen. Was dat er allemaal niet geweest, dan had ze waarschijnlijk nog gewoon geshorttrackt. Dat vergeten mensen heel vaak wel. Die zeggen dat ze er twee jaar niet geweest is, maar dat heeft dus wel een reden gehad", zegt Knegt in de NOS Schaatspodcast.

Programma Schulting in Milaan

Schulting rijdt op de Olympische Winterspelen de 1000 meter op de langebaan en de 1500 meter in het shorttrack. Verder kan ze door bondscoach Niels Kerstholt ook nog geselecteerd worden voor de aflossing en eventueel de 1000 meter.

