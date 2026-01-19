Ze mag er dan op het EK shorttrack in Tilburg niet bij zijn geweest, Suzanne Schulting wist de gemoederen flink bezig te houden. Ook haar grote rivale Arianna Fontana, winnares van twee gouden olympisch medailles op de 500 meter, werd gevraagd naar haar mening over de plannen van de Nederlandse. En het antwoord van de Italiaanse is duidelijk.

De bijna 36-jarige Fontana gaat haar zesde Winterspelen rijden en zal daar Schulting weer tegenkomen. De Nederlandse kreeg een aanwijsplek van bondscoach Niels Kerstholt en rijdt in ieder geval de 1500 meter. Ook op de 1000 meter en de relay zou Schulting ingepast kunnen worden. Dan zouden zij en Fontana elkaar ook op het ijs treffen. "Ik ben heel blij voor haar en ik hoopte al dat ze terug zou komen", zegt Fontana in gesprek met de NOS.

'Die is gek'

"Nu kan op z'n minst één van ons de dubbele discipline doen", aldus Fontana. "Ik ben totaal niet verbaasd dat ze terug is." Ze is er heilig van overtuigd dat Schulting het nog goed gaat doen ook in Milaan: "Wie over haar twijfelt, is gek." Schulting neemt in Milaan de plek in van Diede van Oorschot. De jongeling (22) werkte twee jaar lang met de Nederlandse vrouwen om de aflossing te perfectioneren, maar moet de teleurstelling slikken dat ze niet mee mag.

Zoë Deltrap en Diede van Oorschot

Op de EK shorttrack won TeamNL goud op de relay. Van Oorschot reed de halve finale en deelt dus mee in de feestvreugde. Ploeggenote Zoë Deltrap noemt het 'heel bijzonder'. "Of het mooi voor Diede is dat we goud hebben gepakt?", kaatst ze de vraag terug in de NOS Schaatspodcast. "Ja, dat is heel bijzonder. Dat we met z'n vijven nog hebben kunnen laten zien hoe goed we zijn als team. Zij werkt net zo hard mee aan alle successen, want we hebben twee jaar lang elke dag getraind."

