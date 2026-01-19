Sjinkie Knegt stond zondagavond in de schijnwerpers op de EK shorttrack. De legende in zijn sport nam afscheid in Tilburg en schoof daarna aan bij de schaatspodcast van de NOS. Hij liet zich onder meer uit over de pikante situatie rond Suzanne Schulting, die een aanwijsplek kreeg van de KNSB en daardoor ook als shorttrackster op de komende Winterspelen in actie mag komen. "Het verbaast mij niks", vindt Knegt.

Schulting was er zelf niet bij op de EK shorttrack, maar kwam elke dag meerdere keren ter sprake. Haar aanwijsplek ging bijvoorbeeld ten koste van Diede van Oorschot, die met 'haar' relayploeg wel mooi Europees kampioen werd. Toch vindt Knegt dat ook Schulting had moeten rijden op de EK. "Ik denk dat ze her en der niet de juiste keuzes heeft gemaakt en dat vind ik wel gewoon jammer om te zien", zegt Knegt in de podcast. "Als ze van waarde wil zijn voor de ploeg..."

'Dat vind ik gek'

Als hij haar was geweest, had hij zeker de EK shorttrack zo vlak voor de Winterspelen ook meegepakt. "Ze hoeft niet te winnen, maar ze moet wel wedstrijdritme opdoen. Ze heeft alleen een NK gereden, maar dat is een strijd tussen zeven vrouwen. Heel wat anders dan een Spelen. Dan had ze hier drie keer die 1500 meter gereden en wedstrijdritme opgedaan. Dan ga je heel anders naar de Spelen. Ze kiest er bewust voor om het niet te doen en dat vind ik gek."

Langebaan én shorttrack

Schulting maakt er geen geheim van dat de langebaan leidend is in haar voorbereiding en haar Spelen-beleving. Daar komt ze eerst in actie op de 1000 meter, waarna ze na een paar dagen rust kan gaan focussen op het shorttracken. Daar rijdt ze in ieder geval de 1500 meter en kan ze nog geselecteerd worden voor de 1000 meter en de aflossing. "Ze neemt heel veel risico. Ik kan echt niet langebanen, maar ik had het anders gedaan", is Knegt eerlijk.

'Heel zuur voor haar'

Hij snapt de keuze van de KNSB voor Schulting overigens wel. "Heel shorttrackend Nederland weet wat de kwaliteiten van Suzanne zijn. Ik begrijp de KNSB volkomen en had het zelf ook niet anders gedaan." Zoë Deltrap, een van de shorttrackende vrouwen die met Schulting meegaat naar Milaan, weet nog niet wat ze kan verwachten. Ze wijst naar bondscoach Niels Kerstholt voor de juiste keuze. "Ze is wel gewoon Suzanne Schulting en heeft olympische medailles gehaald. Maar het is wel heel zuur voor Diede (de Groot, red.) dat het ten koste gaat van haar."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.