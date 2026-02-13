Dat Erben Wennemars met zijn zoon Joep meeleefde tijdens het debacle op de 1000 meter was volledig begrijpelijk en voor iedereen te zien op TV. Maar blijkbaar ging zijn steun ook buiten de camera's ver door. Dat blijkt uit een ontroerende anekdote van sportjournalist Frank Evenblij.

Het verhaal rond de 1000 meter van Wennemars is inmiddels bekend. De topschaatser werd een bronzen medaille ontnomen, omdat zijn opponent Lian Ziwen hem geen voorrang gaf bij de kruising. Wennemars was woedend en kon zich niet rustig genoeg houden voor de reskate, die uiteindelijk op niets uitliep.

Joep zijn vader Erben ging tussen de twee ritten van zijn zoon nog naar beneden om hem te kalmeren, maar ook hij zat nog vol adrenaline. Tijdens de rit kwam hij al in beeld, enorm meelevend met zijn zoon en wat hij meemaakte. Een afschuwelijk déjà vu voor vader Erben, want ook hij zag zijn eerste rit als schaatser op de Olympische Winterspelen jaren geleden in duigen vallen. Toen door een crash.

Wennemars en de beveiligers

Op TV was al te zien hoe Wennemars meeleefde met zijn zoon, maar op de tribune was het nog beter te zien. Dat vertelt sportjournalist Frank Evenblij in de podcast Bureau Sport. Hij deelt een verhaal over Wennemars die eerst een vak naast hem zat, maar de race daar niet goed kon zien. De oud-schaatser besloot dan ook naar het vak van Evenblij te komen om daar tegen de hekken aan de race van zijn zoon beter te kunnen bekijken. Dat was echter niet de bedoeling en dus werd hij hier op aangesproken.

Wennemars wilde echter onder geen beding weg op de plek en er moesten vier beveiligers aan te pas komen om hem te overtuigen terug naar zijn vaste plek te gaan. Dat kreeg de beveiliging echter niet voor elkaar. Wennemars kreeg volgens Evenblij een 'woedeaanval' en riep geëmotioneerd naar de beveiligers 'dat is mijn zoon daar'. Evenblij kreeg kippenvel en uiteindelijk zagen de beveiligers de emotie bij Wennemars, die op de plek mocht blijven staan om zijn zoon bij de finish aan te moedigen.

Gesprek met Jan Bos

Wennemars onthulde donderdag al bij de NOS dat het debacle rond zijn zoon hem nog lang heeft bezig gehouden. Zo belde hij om 02:00 uur zijn schaatsvriend Jan Bos op, de coach van Lian Ziwen. Wennemars vertelde zijn oud-collega 'dat ze te veel hadden meegemaakt om de band kapot te laten gaan' en accepteerde de excuses van Bos, die hij al meermaals had aangeboden. De boodschap dat Ziwen de wissel absoluut niet expres naar de knoppen liet gaan, kwam daarmee binnen bij Wennemars.