Erben Wennemars ging woensdagavond door een hel. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar zag de kansen van zijn zoon Joep in rook opgaan op de 1000 meter door een dramatische kruising. Dat kwam door een fout bij de Chinees Lian Ziwen, die getraind wordt door de Nederlander Jan Bos. Juist een van Wennemars' beste vrienden. 's Nachts vond nog een emotioneel gesprek plaats.

"Het is een krankzinnig scenario. Ik heb Jan vannacht om 02.00 uur nog gebeld. Ik zei: 'Jan, wij hebben te veel meegemaakt. Dit gaan we niet verliezen, hier komen we doorheen'", zegt Wennemars met een brok in zijn keel bij de NOS, waarna de tranen in zijn ogen springen. "Dat gaan we ook doen", verzekert het Nederlandse schaatsicoon.

Goede vriendschap tussen Wennemars en Bos

Wennemars en Bos gaan al lang terug. "Hij was degene in 1998 die mij verzorgde toen ik viel (op de 500 meter, red.). In 2006 was hij vlak voor de Spelen ook de enige die belde om te zeggen dat ik in zijn team mocht. En dan staat hij op de kruising, dat is klote", bekent Wennemars. Hij is geen moment boos geweest. "Hij heeft gezegd dat hij het niet expres heeft gedaan en dan is het ook klaar. Hij vindt het verschrikkelijk, de Chinees schaatser ook."

Vallen, opstaan en weer doorgaan

In Milaan ontving Wennemars een speldje van de Chinese 500 meter-rijder Gao Tingyu. "Joep vindt die pinnetjes verzamelen complete onzin. Echt, die flikkert hij allemaal weg. Hij heeft daar helemaal niets mee. Maar als Ghao naar hem toe komt, dat zijn allemaal van die dingen waar hij emotioneel van wordt", zegt Wennemars.

"Er moet tijd overheen, hij moet dat even verwerken. Sommige dingen komen dan ineens kei hard binnen", aldus Wennemars, wiens zoon nog kans op revanche heef top de 500 meter en 1500 meter. "Hij heeft nog tijd voor die 1500 meter, maar dat wordt een loodzware opdracht."