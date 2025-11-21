Jutta Leerdam was bij de eerste World Cup van dit seizoen ouderwets de beste op de 1000 meter. De Nederlandse topschaatsster doet het ook op zakelijk gebied uitstekend. Deze week kondigde ze een grote en spraakmakende nieuwe samenwerking aan. Ze is hét uithangbord van het vrouwenschaatsen. Dat wekt ook weleens wat wrevel op.

De regerend Europees sprintkampioene Leerdam is sinds kort een van de modellen van het modemerk Skims. Een van de mede-oprichters van Skims is Kim Kardashian, de wereldberoemde Amerikaanse realityster. Ook het befaamde sportmerk Nike is betrokken bij Skims.

De samenwerking zal de faam van Leerdam alleen maar meer opstuwen. Ze heeft al circa 5 miljoen volgers op Instagram en haar video's op TikTok worden regelmatig miljoenen keer bekeken. Daarnaast is ze te zien in de realitysoap Paul American, over de familie van haar Amerikaanse verloofde Jake Paul.

Jutta Leerdam vs Femke Kok

De Canadese ex-topschaatser en trainer Kevin Crockett (voorheen Kevin Overland) zet Jutta Leerdam af tegen die andere zeer succesvolle sprintster uit Nederland: Femke Kok. In Salt Lake City gleed Kok naar een nieuw wereldrecord op de 500 meter.

De 51-jarige Crockett, die een bronzen plak veroverde op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen van 1998, vindt dat Kok 'qua persoonlijkheid' lijkt op Marianne Timmer. Tegen De Telegraaf legt hij dat uit: "Die bescheidenheid, de afkomst van het platteland, het voorzichtige. Dat had Marianne toen ook, toen ze zo goed was. De schaatswereld heeft geen twee Jutta’s nodig. Eentje is genoeg. Ik ben blij dat Femke die ander is."

Gracieus

Crockett komt woorden tekort om de manier van schaatsen van Kok te beschrijven en prijzen. "Femke is fysiek het tegenovergestelde van Sang-hwa Lee", zo zet hij haar af tegen de vorige houdster van het wereldrecord op de 500 meter.

"Ze schaatst veel mooier, veel verfijnder. Gracieus, dat is het beste woord daarvoor. Op deze manier kan ze nog jaren mee. Ik dacht dat de mannen zich sneller zouden ontwikkelen, maar Femke heeft dit jaar de toon gezet. Het schaatsen heeft helden nodig. Wat mij betreft is Femke een held."

