Femke Kok deelde op de World Cup in Calgary een 'dikke vette knock-out' uit aan haar concurrenten op de 1000 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer smult van de suprematie van de Nederlandse topsprintster, die weer de beide 500 meters won en dus op de dubbele afstand óók indruk maakte. "Zij is veruit de beste, dat geeft een lekker gevoel", weet Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Met nog ruim twee maanden te gaan tot de start van de Olympische Winterspelen in Milaan, krijgt Timmer de stelling of Kok niet beter wat gas terug kan nemen. Timmer (51) reageert stellig met 'nee'. Zij heeft absoluut geen angst dat Kok anders nu al op haar top zit en dus haar kruit verschoten heeft nog voor de Spelen beginnen. "Het ziet er heel makkelijk uit, ze rijdt nog steeds met twee armen op haar rug de 1000 meter. Dat is echt bijzonder, want met hele hoge snelheden lijkt me het niet heel erg comfortabel."

'Ze gaat ook nog een griepje krijgen'

Timmer ziet geen enkele aanleiding voor Kok om het iets rustiger aan te doen. "Ze rijdt fantastisch. Ze heeft die duizend meter echt leren rijden en durft er vol voor te gaan. Ik denk niet dat ze te vroeg piekt. Het is lekker om zo te beginnen en nu moet ze zuinig zijn met wat ze heeft. Ze gaat ook nog wel een klein griepje of een kleine verkoudheid krijgen. Het gaat er dan om hoe ze ermee omgaat. Ze is nu veruit de beste, dat geeft een lekker gevoel."

'Een dikke vette knock-out'

Vooral op de 1000 meter maakte ze in Calgary indruk. Waar Jutta Leerdam een week eerder in Salt Lake City nog won, was Kok in Canada bijna 0,8 seconden sneller. Of dat een tikje naar Leerdam en de rest van de concurrentie is? "Het gat naar ze is groot. Dit is geen tikkie, maar een dikke vette knock-out", zegt Timmer enthousiast. "Dat is echt serieus heel veel. Dit geeft haar zeker heel veel moed. De concurrenten voelen dat ze er nog niet zijn. Femke moet het hebben van de opening en de eerste ronde. Als ze die vol in gaat, is er niemand die haar er nog af rijdt in die laatste ronde.

Beluister hieronder de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin voormalig topschaatsster Marianne Timmer terugblikt op de afgelopen World Cup in Calgary.

'Dat is soms een gevoel'

Naast die 1000 meter won ze weer met overmacht beide 500 meters in Calgary, terwijl ze er zelf niet eens tevreden mee was. Ze noemde de tweede 500 meter 'een waardeloze rit' en Timmer begrijpt als geen ander hoe dat voelt. "Dat is soms een gevoel en daar is zij perfectionistisch over. Dat strookt soms niet met wat wij zien. Ik ben zelf een keer wereldkampioene sprint geworden in Nagano, dat waren niet mijn beste dagen. Maar dan word je wel kampioen. Dat voelt dan een soort van raar. Je doet wel blij en je bent ook superblij, maar de manier waarop kan mooier. Dat had Femke nu denk ik ook."

