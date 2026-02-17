De ploegenachtervolging is deze Olympische Spelen niet uitgepakt zoals gehoopt voor de Nederlandse vrouwen. Waar ze misschien wel dé grote favoriet waren voor de gouden plak, werd het uiteindelijk zilver. De analisten van de NOS hebben met frustratie gekeken naar de finale tegen Canada.

Al tijdens de halve finale was het kiele kiele voor de vrouwen van de team pursuit. Slechts negen honderdsten voorsprong had Nederland op Japan. In de finale moest het dus beter om regerend kampioen Canada, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Remmelt Eldering, te verslaan. Uiteindelijk werd Nederland tweede op bijna een seconde van de concurrent.

'Goud verloren'

De analisten van de NOS zijn eensgezind in hun analyse van de race. "Het is enorm balen. Nederland heeft goud verloren", zo meldden Irene Schouten, Ireen Wüst, Mark Tuitert en Erben Wennemars. "Misschien als ze over een tijd terugkijken dat ze er vrede mee hebben. Maar het komt niet zo maar meer voor dat ze in een olympische finale rijden", zo stelt Wüst.

'Te traag'

Opmerkelijk genoeg reed Nederland technisch gezien best wel goed. "Niemand maakte echt grote fouten", zo zag Schouten. "Dat betekent dus dat ze over de gehele race te traag reden. Dat zag ook Wüst. "Ze begonnen aardig en reden inderdaad foutloos. Het moet gewoon net een tandje sneller. Op het einde liep het verschil nog verder op. Dat moet juist andersom op de Spelen."

"Dit was voor hun alledrie de uitgelezen kans op een gouden medaille", vindt Tuitert. "Individueel hebben ze het tot nu toe nog niet gedaan. Dus vandaag moest het gebeuren. De tijd valt ook enorm tegen. Als ze allemaal in topvorm zouden zijn, was dit een cookie geweest."

Remmelt Eldering

Wennemars heeft wel een idee wat Nederland kan aanpassen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. "Canada wint weer goud, vooral dankzij hun coach. Die heeft drie individuele rijdsters, die geen goede vrienden zijn, bij elkaar gebracht. En dat is een Nederlander", zo legt Wennemars uit. "Remmelt Eldering heeft het gewoon weer geflikt. Hij moet zo snel mogelijk worden terug gehaald naar Nederland", zo besluit Wennemars.