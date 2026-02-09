De legendarische voetbaltrainer Guus Hiddink is totaal onder de indruk van de wereldprestatie van Jutta Leerdam. De Nederlandse pakte een historische, gouden medaille op de Olympische Winterspelen. In de studio van Rondo bij Ziggo Sport, is de oud-bondscoach zichtbaar enthousiast. "Je moet het maar waarmaken."

Hij stond versteld van de wereldprestatie van Jutta Leerdam, die maandagavond een Olympisch record reed op de 1000 meter. Meters voor haar tegenstander reed ze over de finish, maar dat was nog niet het knapste. Ze reed nóg sneller dan dat landgenote Femke Kok deed. Kok had namelijk ook al een Olympisch record gereden.

'Je moet het maar waarmaken'

"Je moet het maar waarmaken, Femke rijdt al een olympisch record. Dan zit je te kijken: Nou moet ik nog. De tijd is zo scherp waar je onder moet rijden. Als je het dan doet, dan denk ik: dubbel chapeau." Daarbij waren de medailles voor Leerdam en Kok ook nog eens de eerste medailles voor Nederland op de Winterspelen.

Daarna gaat het in de studio over haar beroemdheid die de afgelopen jaren een gigantische vlucht heeft genomen, sinds haar relatie met Jake Paul. "Wat zij natuurlijk heeft met hem, dat zij als enige van de met een privéjet gaat en zich best afsluit van de groep. Dan gaat het om één moment en dan laat ze het toch zien", zegt voetballer Theo Janssen, die ook overduidelijk onder de indruk is.

Jake Paul was ook aanwezig in de olympische schaatshal in Milaan. De verloofde van topschaatsster Leerdam leefde volop mee. Na de gouden race barstte de Amerikaanse influencer dan ook in tranen uit. Samen met de ouders van Leerdam en zijn eigen moeder vierde Jake Paul volop feest op de tribunes.