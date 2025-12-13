Douwe de Vries is een manusje van alles. Dat was al tijdens zijn tijd als schaatser, maar na zijn actieve loopbaan gaat hij daar vrolijk mee verder. Hij is directeur bij de Sven Kramer Academie en voorzitter van zowel de Nederlandse schaatsbond (KNSB) als internationale schaatsunie (ISU). Alsof de agenda nog niet vol genoeg zit propt De Vries er nog een baantje bij.

Als alles volgens plan verloopt, dan is de 43-jarige De Vries vanaf zaterdag wedstrijd- en toertochtleider van de Friesche Elfsteden. De Vries werd ruim driekwart jaar geleden al gepolst voor de functie. Hij voelt 'zich vereerd'. "Het was belangrijk al flink thuis te raken in de hele materie zodat ik weet waar het over gaat. Want mocht het gaan vriezen, dan kan het meteen raak zijn en moet ik er wel klaar voor zijn", zegt hij tegen Schaatsen.nl.

Bij het werk komt heel wat kijken, mocht het zover komen, legt De Vries uit. Hij moet samen met de jury zorgen dat alles goed verloopt. De 43-jarige oud-marathonschaatser is verantwoordelijk voor de stempelposten en het wedstrijdresultaat. Ook heeft hij een enorme groep vrijwilligers onder zijn hoede. "Want de Elfstedentocht is een mega-onderneming, en er is geen tijd om te oefenen. Alles moet in een keer goed gaan."

Komt er ooit een einde aan de droogte?

De laatste editie van De Tocht der Tochten dateert alweer uit 1997. Toen wonnen Henk Angenent en Klasina Seinstra. De Vries was toen 14 jaar oud en moet dus nog wachten op zijn eerste deelname. Het is echter de vraag of die nog ooit komt. In 2012 waren de omstandigheden veelbelovend, maar was de ijsdikte op cruciale punten niet dik genoeg om de ijspret door te laten gaan.

Desondanks zit de organisatie niet stil. Mocht er een extreem koude winter zijn, dan is de Friesche Elfsteden voorbereid. "Het is echter onzin om het draaiboek elk jaar te herschrijven", aldus De Vries. Hij geniet van de manier hoe het huidige bestuur laat zien waar de Elfstedentocht voor staat. "Het is meer dan alleen organiseren. Dit is een stukje Nederlands cultureel erfgoed dat je wilt overdragen aan volgende generaties."

De Vries zal nog nauwer de weersvoorspellingen volgen, al deed hij dat volgens hemzelf altijd al. Vorig jaar stond hij "als een van die idioten" op het ijs dat twee dagen stand hield. "Je kon het overigens geen schaatsen meer noemen; het werd meer schotsen springen", zegt De Vries, die het puur voor het gevoel deed. "Ik vind het natuurijs er veel te mooi voor."